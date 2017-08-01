Больную Ротару перепутали с Пугачевой

Примадонна развлекалась в Баку, пока поклонники молились за ее здоровье. Слава богу, с ней все хорошо.

Поклонники Аллы стоят на ушах. Мол, любимая певица заболела – в Баку из-за жары ей, якобы, стало плохо и даже пришлось вызывать "скорую". И именно поэтому отменила запланированный выход с песней "Мне нравится" на творческом вечере Григория Лепса.

Но близкие к Примадонне люди этим новостям сильно удивились. "Алла Борисовна чувствует себя хорошо, все нормально. В Баку на следующий день после своего выступления она возложила цветы на могилы Гейдара Алиева и Муслима Магомаева" – рассказали в окружении певицы. И заметили, что "скорая" на "Жаре" приезжала вовсе не к Пугачевой, а к Софии Ротару.

Интересно, что в то время, когда фанаты места себе не находили и жадно ловили каждую новость о состоянии здоровья артистки, сама Пугачева в компании дочери Кристины Орбакайте, зятя Михаила Земцова и своего верного директора Елены Чупраковой гуляла по старому городу Баку.

Артистка с удовольствием заходила в музеи и крепости.

Заглядывала в ресторанчики и лавки местных умельцев.

А уже вечером супруг Примадонны на своей странице в социальной сети опубликовал новый юмористический ролик из серии "Дамы с дюн", снятый в VIP-салоне частного самолета Баку-Юрмала. Пугачева вместе с Вайкуле лежат на кроватях и рассуждают о высоких отношениях. А на Рижском взморье Аллу Пугачеву уже заждались ее дети Лиза и Гарри.