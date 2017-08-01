Страшный венец безбрачия в семье Эдиты Пьехи

Певица устала от постоянных разводов дочери и внука. Она боится, что наследников ждет горькая судьба и они не обретут счастья в личной жизни.

В последний день июля Эдита Пьеха разменяла девятый десяток лет. Певица была замужем трижды. Она расставалась с любимыми мужчинами по разным причинам, но вспоминать о них не хочет. "Уже никого из моих мужей нет на свете, зачем ворошить", – вздыхает артистка.

Ее дочь и внук тоже переживают непростые периоды. На них, очевидно, лежит так называемый венец безбрачия. "Илона (Броневицкая, дочь от первого брака. – Прим. ред.), к сожалению, повторяет мою судьбу. Трижды замужем была и сейчас одна, – чуть не плачет Эдита Станиславовна. – С мужем – в дипломатических отношениях. Он живет в Калуге, она – у себя".

Пьеха пытается разобраться в причинах семейной драмы: "Илона была влюблена. Он симпатичный, умный человек, но в профессии не самый, как это сказать... В общем, Боженька не щедро наградил его в этом смысле. К тому же мужчина должен отвечать за женщину, участвовать полностью в ее судьбе и жизни".

Не все благополучно на личном фронте и у любимого внука артистки. Недавно Стас Пьеха развелся. "Они поддерживают отношения, даже живут в одном доме. Что не поделили? Наверное, всему виной ревность. Я ведь тоже переживала, когда мой муж налево ходил. Он говорил: Я люблю тебя одну, но другие женщины меня тоже интересуют. Извини, я кобель!" Наташа (бывшая жена Стаса. – Прим. ред.) – красивая девочка, еще найдет себе спутника", – цитирует певицу "Мир новостей".