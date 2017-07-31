Пьеха дорого заплатила за спасение родного человека

Эдита Пьеха дала откровенное интервью, приуроченное к своему юбилею. легендарная исполнительница призналась, почему ее внук рос беспризорником, и чего ей стоило спасти его от пагубного пристрастия.

Эдите Пьехе 31 июля исполнится 80 лет. Из них 60 она провела на сцене. Причем артистка умудрялась приглядывать за внуком Стасом. Она брала его на гастроли, во время выступлений оставляя на попечение костюмеров. Впрочем, однажды в Биробиджане за Стасом не доглядели. Мальчик забрался на крышу, и его пришлось снимать пожарным.

Сама артистка не скрывает, что в какой-то степени внук был беспризорником. Она объяснила: "Я ездила на гастроли, мама училась в театральном. Ему было все дозволено". Это обстоятельство привело к весьма серьезным, даже опасным последствиям. Стас пристрастился к употреблению запрещенных препаратов.

Эдита немедленно предприняла шаги к спасению внука. "В Петербурге нашлись те, кто знал, что у него всегда есть деньги. Я немедленно изолировала его от этой компании, отправила к маме, внедрила, так сказать, в другую среду. Позже я через знакомых нашла клинику, в которой его до конца привели в чувство. Обошлось мне это, конечно, дорого. Пришлось много работать, чтобы оплатить лечение, ведь цена была в долларах", – цитирует Эдиту Пьеху "Собеседник".

Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha) Июл 24 2017 в 8:50 PDT

Ранее в откровенном интервью Стас объяснил, что пристрастился к наркотикам от одиночества. "Сначала я искал авторитетов для себя на улице, поэтому в моей жизни появились различные запрещенные вещества. Под действием этих веществ первое время я чувствовал себя уверенным. Родителей постоянно не было дома, поэтому внутри была черная дыра и отсутствие ощущения, что тебя любят. Вещества эту дыру какое-то время заполняли. Когда семья узнала, что со мной, отправили в Англию. У меня было три инфаркта. Только каким-то чудом я выжил", – заключил певец.