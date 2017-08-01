Многие обеспокоены тем, куда пропала Ирина Понаровская. Дабы избежать слухов и домыслов, певица обратилась к поклонникам через концертного директора.

Больше недели назад в Сети появилась информация о том, что 64-летняя Ирина Понаровская не выходит на связь со знакомыми. Коллеги певицы утверждают, что та ограничила круг общения и не появляется на светских мероприятиях.

Когда эти слухи дошли до Ирины, она решила прояснить ситуацию. Ее представитель Лера Тувина поспешила успокоить общественность и заявила, что с артисткой все в порядке.

"Ирина Понаровская попросила всем передать привет, она никуда не исчезала и ничего с ней не случалось", – написала Тувина в Instagram. На вопрос корреспондента Dni.Ru, планирует ли звезда давать интервью и общаться с журналистами, Лера твердо ответила: "Нет". Однако причину не назвала.

Публикация от Лера Тувина (@lera_tuvina) Июл 31 2017 в 4:17 PDT

По словам концертного директора Понаровской, та вовсе не стала затворницей. Напротив, исполнительница часто посещает различные выставки и сосредоточена на семье и маленьком внуке.

Певица Азиза сообщила, что Ирина продолжает заниматься музыкальной деятельностью, но выходит на сцену лишь на частных мероприятиях, чтобы порадовать самых преданных слушателей. Понаровская пробует себя и в роли дизайнера. В 2000 году она создала ателье, которое после расширения ассортимента превратилось в настоящий дом моды.

Последний альбом артистки увидел свет в 2008 году. Пластинка получила название "Поет Ирина Понаровская". Вот уже несколько лет знаменитость не выпускает релизы и предпочитает не посещать телепередачи.