Куда пропала Ирина Понаровская
Больше недели назад в Сети появилась информация о том, что 64-летняя Ирина Понаровская не выходит на связь со знакомыми. Коллеги певицы утверждают, что та ограничила круг общения и не появляется на светских мероприятиях.
Когда эти слухи дошли до Ирины, она решила прояснить ситуацию. Ее представитель Лера Тувина поспешила успокоить общественность и заявила, что с артисткой все в порядке.
"Ирина Понаровская попросила всем передать привет, она никуда не исчезала и ничего с ней не случалось", – написала Тувина в Instagram. На вопрос корреспондента Dni.Ru, планирует ли звезда давать интервью и общаться с журналистами, Лера твердо ответила: "Нет". Однако причину не назвала.
По словам концертного директора Понаровской, та вовсе не стала затворницей. Напротив, исполнительница часто посещает различные выставки и сосредоточена на семье и маленьком внуке.
Певица Азиза сообщила, что Ирина продолжает заниматься музыкальной деятельностью, но выходит на сцену лишь на частных мероприятиях, чтобы порадовать самых преданных слушателей. Понаровская пробует себя и в роли дизайнера. В 2000 году она создала ателье, которое после расширения ассортимента превратилось в настоящий дом моды.
Последний альбом артистки увидел свет в 2008 году. Пластинка получила название "Поет Ирина Понаровская". Вот уже несколько лет знаменитость не выпускает релизы и предпочитает не посещать телепередачи.
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