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Шоу-бизнес

Что стало с Ириной Понаровской

Ирина Понаровская. Фото: GLOBAL LOOK press\Nadezhda Lebedeva
Журналисты озаботились судьбой некогда популярной певицы Ирины Понаровской. Представители СМИ поговорили с друзьями и официальным представителем артистки.
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В последний раз Ирина Понаровская появлялась на телевидении в 2011 году на собственном бенефисе. Артистка выглядела великолепно. Говорят, тогда певица получила внушительный гонорар за возвращение – около 1,5 миллиона рублей. А потом буквально исчезла.

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Журналисты попытались выяснить, как сейчас живет артистка. Они связались с друзьями Понаровской. Оказалось, что Ирина с ними не поддерживает отношений. "Ира нигде не появляется. Я ее вообще не вижу. И многие ее друзья тоже. Не знаю, с чем связано исчезновение Иры. Это очень загадочная история", – призналась актриса Ия Нинидзе.

Высказалась и певица Азиза, которая тоже когда-то была дружна с Ириной Понаровской. "Думаю, что ей просто надоело жить в ожидании. Помню, много лет назад мы обсуждали с Ирой, почему некоторых талантливых артистов мало задействуют в проектах. И Ира мне сказала: "Ты знаешь, я всегда над собой работаю: занимаюсь спортом, делаю косметические процедуры, слежу за весом, потому что знаю, что в любой момент могут позвонить, пригласить..." Не исключаю, что звонков ей стало меньше"

Даже точно неизвестно, где живет Понаровская. Ходили слухи, что у Ирины есть недвижимость в Эстонии, Норвегии и России. Кстати, в Эстонии живет 32-летний сын певицы Энтони (от брака с темнокожим музыкантом Вейландом Роддом). У него, кстати, есть жена. художница Анна Чайникова, и сын Эрик. "У Ирины в Эстонии есть своя дача. Она там и раньше периодически жила: приезжала, уезжала. Ире там комфортно: море, подходящий климат, семья", – рассказала Ия Нинидзе.

Говорят, Понаровская предпочитает затворничество, потому что счастлива в любви. "Повезло тому мужчине, который сейчас рядом с ней, она очень добрый человек", – интригующе сообщила Азиза. А еще она добавила, что Понаровская не сидит без дела. "Я знаю, что преданные слушатели ее приглашают, и Ирина порой приезжает к ним на праздники за очень приличное вознаграждение. Если артиста не показывают по телевизору, это еще не значит, что он перестал выступать. Плюс ко всему Ира время от времени что-то делает как модный дизайнер. У нее отменный вкус", – заявила Азиза.

Официальный представитель Понаровской Лера Тувина рассказала, что Ирина, несмотря на исчезновение с телеэкранов, по-прежнему очень востребована. "Работаем всегда за высокий гонорар. И нас приглашают те люди, которые могут себе это позволить. Мы не размениваемся на все подряд, а выбираем". – заявила Тувина.

Лера прокомментировала и частную жизнь Ирины. Она высказалась о том, будто Понаровская скрывает внука, причем не только от общественности, но и своего бывшего мужа. "Вейланд Родд сам бросил семью, когда их сын Энтони был еще ребенком. Этот мужчина изменял Ирине, пока Понаровская одна воспитывала маленького ребенка. Родд уже больше 25 лет не вспоминает о сыне. Только пиарится на различных шоу на имени Ирины, которую не видел уже много лет. Ирина не обязана каждому прохожему демонстрировать своего внука. Это ее личная жизнь. У Ирины и так нездоровое сердце. А подобное вторжение ее очень расстраивает", – цитирует представителя Ирины Понаровской сайт "Комсомольская правда".

Автор: Наталья Аряева19 июля 2017, 09:32

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