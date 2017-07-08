Орлова показала запретное фото с Фриске

Телеведущая Ольга Орлова опубликовала в Сети совместную фотографию с певицей Жанной Фриске. Снимок был сделан много лет назад в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Ольга Орлова рассказала историю из молодости на своей странице в социальной сети Instagram. "Давным-давно две девочки нарушали некоторые правила в жизни. Например, фотографировались в Эрмитаже в Питере, когда это было запрещено)" – написала она.

Ведущая "Дома-2" вспомнила, что их тогда не поймали. "А чудесная фотка на память у меня есть)))" – отметила она. Добавим, что Ольга Орлова приурочила публикацию этого снимка к дню рождения Жанны Фриске.

"Как же нам было весело и хорошо вместе... С днем рождения, моя любовь! Ты всегда в моем сердце", – написала телеведущая. Многие пользователи Сети также поздравили покойную певицу.

"Какие вы на этом снимке счастливые и молоденькие!!!" – написал пользователь 1flow3r. "С Днем Рождения, Жанна! Какая же она была искренняя, добрая девушка! Очень жаль ее((( До сих пор не верится", – продолжил он.

enter; width:100%;"> Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Июл 8 2017 в 1:19 PDT

Отметим, что в прошлом Ольга Орлова была лучшей подругой Жанны Фриске. Вместе они выступали в группе "Блестящие". Именно она была рядом с певицей в момент ее смерти. Ранее она рассказала, что Фриске до сих пор приходит к ней во снах. "Однажды она попросила полежать на ее кровати. Я приехала к ее родителям: "Тетя Оля, Вы меня извините, но мне нужно пройти в Жаннину комнату, потому что у меня есть определенная просьба", – рассказала она.

Напомним, 8 июля 2017 года знаменитой певице исполнилось бы 43 года. Жанна Фриске умерла вечером 14 июня в возрасте 40 лет. Она отчаянно боролась с неоперабельной опухолью мозга. Все попытки победить болезнь оказались тщетными.