Родителям досталось от агрессивной Паулины Андреевой

Актриса рассказала о тяжелом периоде в жизни. У нее случился слом характера.

Зрителям 28-летняя Паулина Андреева знакома по работе в театре и кино. А вот о том, как ведет себя актриса в домашней обстановке, мало кто догадывается. Выяснилось, что она совсем не аленький цветочек: еще подростком будущая звезда буквально изводила родителей.

"У меня тяжелейший был период! – вздыхает Андреева. – Никто не верит, что родителям досталось от меня по полной программе. Был серьезный какой-то слом характера, я была достаточно агрессивно настроена по отношению к миру в целом. Я была конфликта, свободолюбива".

Своенравность отразилась и на успеваемости школьницы Паулины (в ту пору – Екатерины). "В том и заключались проблемы, что училась неровно, мягко говоря. Не так, как бы хотелось родителям", – пояснила она.

На втором курсе журфака Паулина вдруг заявила матери, что хотела бы поступить в театральный в Москве. "Актерская профессия родителям казалась не такой стабильной, – вспоминает Андреева. – Они предложили попробовать в "нормальный" институт, а потом, мол, все в твоих руках, все дороги открыты".

Встреча с режиссером Федором Бондарчуком оказалась судьбоносной. Однако артистку раздражает повышенное внимание к их паре. "Мне гораздо больше нравилось, когда единственной информацией обо мне были фильмы и спектакли. Внимания вдруг стало слишком много, жизнь на какой-то момент стала сложнее. Я надеюсь, что это пламя рано или поздно потухнет и какое-то время наши имена не будут мелькать в этих жутких заголовках и статьях", – цитирует ее журнал ОK!