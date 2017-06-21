Паулина Андреева уговорила Ивана Урганта стать ее женихом

Актрисе пришлось уламывать шоумена. Он обычно долго колеблется, читая сценарии.

В июле на экраны выйдет фильм Александра Молочникова "Мифы". Там занят целый каскад звезд – Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Ксения Раппопорт и Андрей Смоляков. А актриса Паулина Андреева сыграла там сразу две роли – сестер-близняшек. По сюжету, у них строгий отец-депутат, который не позволяет целоваться, обниматься, ходить с мальчиками за ручку по улицам.

"Драма одной из сестер еще и в том, что она встречается с шутником, - заверила Паулина. – У жениха психологическое отклонение - он не может не шутить". Интересно, что этого шутника в картине сыграл главный российский телеострослов Иван Ургант. В студии программы "Вечерний Ургант" актриса вспомнила, как непросто было уломать ведущего стать ее киноженихом. Ведь он большую часть поступающих к нему сценариев отвергает сразу.

"С Ваней пришлось встречаться в 9 утра и устраивать некие пробы, уговаривать сняться. Обычно ведь режиссер подбирает под себя актера, а Ургант выбирал под себя режиссера", – смеется Паулина.

В картине вообще все запутано. Муж одной из сестер в исполнении Андреевой любит ласкать женщин в ложе театра во время оперы или балета. Но актриса обещает, что смотреть на это будет смешно.





Иван Ургант вспомнил, что Паулина родом из Ленинграда. И попросил ее рассказать про свои любимые уголки в этом великом городе на Неве. "Много таких мест, – рассмеялась актриса. – Васильевский остров, на котором я родилась, Исакиевский собор и Летний сад – самые дороги для меня".

