Что стало с ногой Кудрявцевой

Этим летом Лера Кудрявцева направляет все силы на восстановление здоровья. У телезвезды обострились боли от межпозвоночной грыжи, а поскольку назначенную еще прошлой зимой операцию девушка так и не сделала, ей приходится пользоваться альтернативными методами лечения.

Эффектная блондинка продемонстрировала поклонникам снимок, на котором предстала в купальнике у бассейна. Мало кто обратил внимание на идеальную фигуру телеведущей. Все внимание поклонников было приковано к специальным лентам на ноге и спине телезвезды, без которых она не может существовать последний год. Чаще всего эти "наклейки" используют при профессиональных травмах спортсмены.

"А что у нее на ноге?", "Лерочка, что у Вас на ноге за красная лента?", "У Леры и на спинке тоже есть такие полоски, она писала, что без них пока не может, все связано с ее спиной", "Я тоже хотела спросить что за лента? Может я что-то пропустила?", "Что за красная штуковина у нее на ноге?", – встревожились поклонники Кудрявцевой.

Не меньше, чем здоровье, подписчиков звезды интересовал вопрос, куда пропал молодой супруг Леры. "Лера,а где муж? На сборах?", "А что они с мужем развелись?", "А где молодой и счастливый муж?", – не могли сдержать любопытства фолловеры.



Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Июл 31 2017 в 8:03 PDT

Напомним, как однажды призналась сама ведущая, на протяжении восьми лет ее мучает грыжа в позвоночнике. Обувь на каблуке стала для нее испытанием. Кудрявцева уверят, что порой ее выносят на руках после концертов. Что она только не перепробовала! Иглоукалывание, банки, массажи, остеопатию, мануальную терапию. А результата все нет. В связи с травной у звезды начала отниматься нога. Видимо, Лера решила попробовать новый способ борьбы с недугом. А для улучшения результата отправилась в жаркие страны.