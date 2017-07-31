Галкин слил "постельное" видео Пугачевой

Супруг Примадонны опубликовал в микроблоге видео, на котором Алла Пугачева и Лайма Вайкуле летят в частном самолете и поют, лежа в постели. Алла Борисовна известна своей аэрофобией, видимо, в процессе пения звезда пытается побороть страх.

"Летят перелетные птицы...", – начинает запевать Примадонна. "Очки напялила, шляпу напялила, а ты еще поешь", – прервала творческий порыв подруги Лайма. "Обратите внимание, какие у нас с Лаймой высокие отношения", – продолжает Пугачева. "Да, я с тобой всегда на высоте", – поддержала Аллу Борисовну Вайкуле.

Подписчики обрадовались, что Примадонна делает успехи в борьбе с аэрофобией: "Алла Борисовна же боялась летать. Помню, раньше только на поездах. Молодцы!", "Аллочка, дорогая моя! Я рада, что ты уже не боишься летать! Дай Бог тебе всегда парить в небе красиво и приземляться мягко!", "Алла Борисовна победила страх перед полетами на самолете? Какая молодец! Сильная женщина! А я боюсь".

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 31 2017 в 7:57 PDT

Однажды поп-дива призналась, что страх летать на самолете появился у нее еще в детстве. Как оказалось, причиной фобии стала крыша высокого здания, на которую Примадонна залезла вместе со своими друзьями, а выбраться оттуда оказалось гораздо сложнее. Этот момент стал главной причиной развития у звезды боязни высоты.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 21 2017 в 9:41 PDT

Напомним, накануне Примадонна отменила выступление в Баку, где вместе с супругом и звездами отечественного шоу-бизнеса находится на фестивале "Жара". Информация об ухудшении состояния Пугачевой вызвала беспокойство, как у коллег Аллы Борисовны, так и у ее поклонников. Спустя сутки журналисты связались с представителями знаменитой певицы с просьбой прокомментировать новость. Ответ обнадежил всех неравнодушных. По словам источников, близких к звезде, ее состояние улучшается.