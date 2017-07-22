Лолита в Юрмале налегает на пончики

Всего на один день на фестиваль "Рандеву", который в Юрмале проводит Лайма Вайкуле, приехала Лолита. И не смогла отказать себе в удовольствии полакомиться местным десертом.

Перед репетицией в концертном зале "Дзинтари" певица заглянула в свою любимую лавочку, где продаются вкуснейшие жаренные в масле творожные пончики. Всего за три евро можно получить девять горячих шариков с корицей, какао или джемом – на любой вкус!





"Скажите мне рецепт, это же невозможно вкусно! – упрашивала Лолита продавца. – Ведь не ездить же за ними постоянно в Латвию!"





Корреспондент Dni.Ru, заметив, с каким аппетитом любимая народом артистка ест столь калорийное блюдо, изумился: "Как, Лолита, вы разве не на диете?" "Большую часть жизни у меня был модельный вес, – улынулась певица. – Но в 53 года добиваться его снова, на мой взгляд, не имеет смысла. Ведь в зрелом возрасте кожа у людей, изматывающих себя диетами, обвисает, сохнет. А если ты находишься хоть чуть-чуть "в теле", то выглядишь моложе. Потому изображать из себя вешалку я не буду никогда. Это неудобно, да просто неприлично в моем возрасте. Мой вес устраивает и меня, и, главное, моего мужа"



