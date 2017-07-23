Лолита сделала Вайкуле оригинальный подарок

Всего на один день приехала в Юрмалу Лолита – ее пригласила Лайма Вайкуле поучаствовать в фестивале "Рандеву". И Милявская зажгла!

"Сегодня в зале сидят такие люди, перед которыми и рот страшно отрывать – Алла Пугачева и Нани Брегвадзе, – нервничала за кулисами Лолита. – И было от чего – она решила исполнить в сэте из трех песен одну из самых сложных в своем репертуаре композиций в нетипичной для себя тесситуре".





Разумеется, Лолита превратила выступление в эпатажное шоу – и платье поднимала, и босая плясала. Словом, делала все то, за что ее зритель и любит столько лет. И зал ликовал, Пугачева улыбалась и хлопала. Словом, все тревоги оказались напрасными.





После выступления певица поделилась впечатлениями с корреспондентом Dni.Ru: "Лайма придумала качественный, европейского уровня, дорогой по наполнению фестиваль, равного которого я просто не могу назвать. Да и Юрмала мне очень нравится – я не видела ни одного сноба, который сказал бы. что ему тут "что-то не так".





К Лайме Лолита приехала не с пустыми руками. Она привезла ей в подарок стильный клатч из собственной авторской коллекции сумок, которая вышла в этом году. "Их выпущено всего пятьсот штук, восемь моделей, я использовала кожу и мебельный гобелен, получилось стильно и практично", – пояснила Лолита. И тут же под прицелом камер устроила шуточный поединок с Вайкуле – со смехом дрались за сумку. Вайкуле подарок так понравился, что она тут же отправилась с ним на вечеринку по случаю удачного концерта.



