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Алла Пугачева пожаловалась на здоровье

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Примадонна извинилась перед журналистами. И объяснила нежелание общаться плохим самочувствием.
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В эти минуты на берегу Каспийского моря начался творческий вечер Аллы Пугачевой. Она стала хедлайнером международного фестиваля "Жара", который в эти дни проходит в Баку. Певица должна исполнить под занавес концерта семь песен, среди которых как новые композиции "Под одним флагом", "Тянет сердце руку", так и проверенные временем хиты – "Птица певчая", "Очень хорошо", "Птица певчая" и "Я тебя никому не отдам".

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Алла Борисовна Пугачева певица

А днем певица приехала на саундчек (настройка звука). Правда, была на сцене недолго. После этого быстро села в автомобиль представительского класса и не отказалась общаться с репортерами. Артистка объяснила это тем, что не очень хорошо себя чувствует. "Болею сильно, извините", - заявила она журналисту программы "Ты не поверишь!", который поинтересовался у певицы настроением и самочувствием.

Проблемы со здоровьем можно объяснить и возраст артистки, и долгим перелетом в Баку, и 40-градусной жарой в столице Азербайджана, и диабетом помноженном на проблемы с сердцем, которые преследуют артистку.

Отметим, в начале июня поклонников Аллы Пугачевой не на шутку встревожили слухи о том, что певица якобы оказалась в больнице. Одни говорили, будто ей всего лишь была сделана коронарография (диагностика ишемической болезни сердца), другие же твердили, что Примадонне провели стентирование.

Тогда все страхи фанатов развеял Максим Галкин.  "Не хотел бы углубляться в эту тему, скажу лишь, что в данный момент у Аллы все хорошо. Она сейчас с детьми отдыхает в Юрмале, хорошо проводит время. А я оставил их там, чтобы заработать ведением премии", – рассказал он корреспонденту Dni.Ru.

Автор: Феликс Грозданов29 июля 2017, 21:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Пугачевой и Галкина

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