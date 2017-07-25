Внезапная смерть свекра перечеркнула все планы Лолиты

В семье певицы случилось горе. В итоге пришлось отказаться от летнего отдыха.

Лолита приехала на фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" всего на один день. Однако успела в Юрмале многое: и вкуснейшими пончиками полакомилась, и три песни на концерте исполнила, и на вечеринку сходила, и несколько интервью дала.

"Лолита, а Вы были уже в отпуске? Удалось отдохнуть?" – спросил у певицы корреспондент Dni.Ru. "Нет, я в этом году осталась без отдыха, – вздохнула артистка. – У нас были планы, но у Димки (супруг Милявской. – Прим. ред.) в начале июля в Могилеве умер отец. Пришлось все отменить. И уже, видимо, не получится сделать паузу". До конца августа у Лолиты все расписано – она выступает в Сочи, Геленджике, Ялте, Алуште и других курортных черноморских городах.

Рассказала певица и о неприятном событии, которое все обсуждали в минувшем году. Говорили, что Дмитрий попал в секту, где его зомбировали с помощью гипноза и вытянули из кармана около 66 тысяч рублей.

"К счастью, он был там всего восемь дней и ему удалось выбраться, во многом потому что рядом была умная и любящая жена, – пояснила Милявская. – Дима обратился за помощью к психологу, и сейчас у нас все хорошо. А проблема возникла от того, что в России не запрещены деструктивные секты, в которых используют внушение и манипуляции. Надеюсь, Госдума задумается об этом".

Напомним, что седьмая ракетка России по игре в сквош Дмитрий Иванов в 2010 году стал пятым мужем Лолиты. Певица с ним очень счастлива.