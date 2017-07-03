Фриске с изменившейся фигурой рассказала об угрозе

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья отдыхает на Бали. Родственница покойной певицы рассказала о том, как подверглась опасности.

Наталья Фриске наслаждается летом на райском острове. Сестра артистки Жанны Фриске регулярно публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии и видеозаписи, делясь с многочисленными подписчиками подробностями отпуска.

Так, родственница певицы сообщила об угрозе здоровью, которая нависла над ней во время серфинга. "Не смотря на то, что я налетела на риф, чуть не сломала ногу, очень круто посерфили,"– не теряет оптимизма Наталья.

Пока одни фанаты желали Фриске здоровья, другие отметили, что ее фигура изменилась. Причем, по мнению некоторых подписчиков, не в лучшую сторону. "Упитанная такая...", "Крупенькая однако;-) улыбка прям копия....", – отметили блогеры.

enter; width:100%;"> Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Июл 2 2017 в 11:34 PDT

Многие немедленно встали на защиту фигуры Натальи. "Серфингистка😱😁😏💪👌👍 Фигура супер!!!", "Такая фигура классная у тебя, Натусь 😊😍😍", "Прекрасна💖💖😍😻", "Вы что на фигуру смотрите... посмотрите на улыбку– солнечный человечек ... люди -улыбайтесь!!!", "не упитанная , а сочная ! Замечательная фигура ! красотка и умница !", – рассыпались в комплиментах Наталье фанаты.

Ранее Фриске продемонстрировала фигуру в ярком купальнике. Девушка опубликовала фотографию, на которой запечатлена на пляже. За ее плечами линия океана и горизонт. "Просто оставлю это здесь☺️☀️🌊" – коротко подписала фото Наталья. Отметим, что в этом ракурсе и свете, да еще и в солнцезащитных очках девушку практически невозможно отличить от Жанны.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Июн 27 2017 в 2:14 PDT

Кстати, 15 июня была вторая годовщина смерти Жанны Фриске. Популярная исполнительница, бывшая участница группы "Блестящие" умерла от рака мозга. С тяжелым недугом артистка боролась на протяжении двух лет.