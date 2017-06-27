Шепелев об убийстве отца Фриске

Журналисты связались с телеведущим Дмитрием Шепелевым, чтобы тот прокомментировал информацию о заказе убийства отца Жанны Фриске Владимира. Тот оказался немногословен.

Недавно отец Жанны Фриске Владимир заявил на всю страну, что Дмитрий Шепелев его якобы заказал. Представители СМИ, едва придя в себя от неожиданного сообщения, немедленно связались с самим телеведущим, чтобы тот прокомментировал информацию.

Как уверяет Woman`s Day, Шепелев, услышав вопрос и уточнив кое-какие детали из слов Владимира Фриске, очень расстроился. "Даже комментировать это не хочу. Могу только пожелать удачи в обсуждении этой грязи…"

А вот сам Фриске был очень разговорчив. Оказалось, угроза жизни Владимиру возникла еще в прошлом году. "Это сообщение-предостережение на мой телефон пришло еще… дайте-ка посмотрю… еще 9 мая 2016 года. Оно у меня хранится во входящих, но прочесть его можно с трудом, так как экран у телефона вконец разбит, это старенькая модель. Предупреждение мне пришло с незнакомого номера. Отправитель писал, что Дмитрий Шепелев поручил мое убийство ему, этому киллеру, однако он раздумал выполнять этот заказ, поскольку совсем не зная меня как человека – хороший я или плохой, – уважает мою покойную дочь и много лет слушает ее песни. Он посоветовал мне быть начеку, так как другой киллер, которого, вероятно, из-за отказа наймет Дмитрий, может таких чувств к Жанне и не испытывать", – рассказал Фриске.

enter; width:100%;"> Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Фев 19 2017 в 5:12 PST

При этом Владимир не обсуждал с Дмитрием Шепелевым свой "заказ". "Да чего с Дмитрием эту тему поднимать? Мы ведь и так с ним не общаемся. Видимся с ним лишь на свиданиях с внуком, на которых я всецело занят общением с Платоном. Последний раз это было 19 мая 2017 года. Ни о какой смс мы с Дмитрием ни тогда, ни в другие свидания не говорили. Зачем ему меня заказывать? Не знаю", – с недоумением сообщил отец покойной певицы.