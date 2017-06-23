Отец Фриске: Шепелев меня заказал
На днях телеведущий прошел детектор лжи. Его ответы показали в ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". Там же зрителям дали послушать фрагмент аудиозаписи разговора, в котором Владимир Борисович угрожал Дмитрию.
Ненависть отца Фриске к зятю настолько сильная, что он в разговоре даже пообещал убить его. На это Шепелев во время шоу заявил, что допускает, что отец певицы может это сделать. "Для родителей Жанны я как красная тряпка для быка. В их глазах причина потери дочери – я", – объяснил свои опасения шоумен.
Журналисты связались с Владимиром, чтобы прояснить ситуацию с зафиксированными на пленке угрозами. Папа Фриске их удивил, сказав, что он сам в опасности.
"После наших разборок, когда я давал показания в полиции, мне посоветовали не общаться с этим человеком, так как он планирует меня посадить за решетку. Скорее он хочет меня убить", – огорошил репортеров глава семейства Фриске.
Более того, осведомители нашептали Владимиру Борисовичу, что его ненавистный зять уже якобы предпринял кое-какие действия. "Когда я был в Одессе, меня сообщением предупредили знакомые, что Шепелев меня заказал, просили меня быть осторожней", – цитирует Копылова сайт Sobesednik.ru.
Во многих поступках Дмитрия Владимир видит злой умысел. Даже в выборе презентов для маленького Платона. В конце "Пусть говорят" показали, как телеведущий вручает сыну мотоцикл.
"Знаете, почему он подарил мотоцикл? На единственной нашей встрече с Платошей я спросил малыша, что ему подарить. Он стал рассказывать о мотоциклах. Я обещал ему купить большой мотоцикл, любой, который ему понравится. Шепелев специально купил именно мотоцикл, чтобы я не смог подарить", – уверен папа Фриске.
Еще Владимира очень расстраивает, что Дмитрий не дает ему видеть внука. "Все наши номера были у него заблокированы, если он слышал мой голос с других номеров – сразу отключал. 17 числа у нас должна была быть встреча. Он снова ее пропустил. Принес справку, что ребенок болеет, а сам повез его на шашлыки, о чем нам рассказали близкие знакомые. Я уже и не знаю, как с ним бороться", – переживает Копылов.
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