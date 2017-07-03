Певица Юлия Ковальчук ждет ребенка

Юлия Ковальчук подарит своему супругу, певцу Алексею Чумакову, первенца. Говорят, малыш появится на свет уже осенью.

Свою беременность Юлия Ковальчук тщательно скрывает. Артистка стала реже появляться на светских мероприятиях, а если и выходит к публике, то предпочитает наряжаться в одежду, не сковывающую движений.

Тем не менее, журналисты сумели разговорить знакомых артистки. "Конечно, я давно в курсе, что Юля в положении, безумно за нее рада", – цитирует Starhit Ирину Турчинскую, которая вместе с Юлией занимается Школой успеха Ковальчук, где готовит собственную фитнес-программу.

Говорят, популярная исполнительница находится на пятом месяце беременности. Муж, певец Алексей Чумаков, окружил любимую женщину еще большей заботой, чем раньше. "Они очень гармоничная пара. Леша – самый галантный. Кроме того, у него прекрасное чувство юмора. Рядом с ним Юля всегда улыбается. Конечно, сейчас она старается беречься, много времени проводит дома и на свежем воздухе, правильно питается. Алексей не отходит от жены, когда возвращается с гастролей", – рассказали в близком окружении артистов.

Отметим, что слухи о возможной беременности Юлии Ковальчук появились еще в конце весны. Поводом для этого послужили публикации певицы на ее страничке в социальной сети Instagram. Любительница демонстрировать свою стройную фигуру, Ковальчук внезапно стала публиковать снимки, на которых запечатлена в закрытой или свободной или многослойной одежде, скрывающей все подробности тела.

Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков в мае 2014 года тайно поженились в Испании, где у них есть свои апартаменты. На церемонии присутствовали лишь самые близкие люди. Интересно, что влюбленные за пару недель до свадьбы просили у мэра города разрешения, чтобы музыка играла до трех часов ночи, а не до полуночи, как это принято.

