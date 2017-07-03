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Певица Юлия Ковальчук ждет ребенка

Юлия Ковальчук. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Юлия Ковальчук подарит своему супругу, певцу Алексею Чумакову, первенца. Говорят, малыш появится на свет уже осенью.
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Свою беременность Юлия Ковальчук тщательно скрывает. Артистка стала реже появляться на светских мероприятиях, а если и выходит к публике, то предпочитает наряжаться в одежду, не сковывающую движений.

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Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

Тем не менее, журналисты сумели разговорить знакомых артистки. "Конечно, я давно в курсе, что Юля в положении, безумно за нее рада", – цитирует Starhit Ирину Турчинскую, которая вместе с Юлией занимается Школой успеха Ковальчук, где готовит собственную фитнес-программу.

Говорят, популярная исполнительница находится на пятом месяце беременности. Муж, певец Алексей Чумаков, окружил любимую женщину еще большей заботой, чем раньше. "Они очень гармоничная пара. Леша – самый галантный. Кроме того, у него прекрасное чувство юмора. Рядом с ним Юля всегда улыбается. Конечно, сейчас она старается беречься, много времени проводит дома и на свежем воздухе, правильно питается. Алексей не отходит от жены, когда возвращается с гастролей", – рассказали в близком окружении артистов.

Отметим, что слухи о возможной беременности Юлии Ковальчук появились еще в конце весны. Поводом для этого послужили публикации певицы на ее страничке в социальной сети Instagram. Любительница демонстрировать свою стройную фигуру, Ковальчук внезапно стала публиковать снимки, на которых запечатлена в закрытой или свободной или многослойной одежде, скрывающей все подробности тела.

Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков в мае 2014 года тайно поженились в Испании, где у них есть свои апартаменты. На церемонии присутствовали лишь самые близкие люди. Интересно, что влюбленные за пару недель до свадьбы просили у мэра города разрешения, чтобы музыка играла до трех часов ночи, а не до полуночи, как это принято. 

Автор: Наталья Аряева3 июля 2017, 08:30
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