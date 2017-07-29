Дана Борисова предложила помощь дочери Кафельникова

Ведущая Дана Борисова записала видеообращение к Алеси Кафельниковой, модели и дочери теннисиста Евгения Кафельникова. Стоя в реабилитационном центре в Таиланде, где она проходит курс лечения от наркозависимости, Дана Борисова предложила девушке свою помощь.

"Я употребляла разные вещества, довольно долго, и со мной была совсем беда. Мне было очень плохо, я болела, мне было очень тяжело. И Андрюша Малахов и Никита Лушников, мои друзья, они меня спасли, забрали меня из дома и привезли сюда", – кратко пересказала свою историю Алесе Кафельниковой Дана Борисова.

"Я не знаю где ты сейчас. Я тоже в интернете прочитала, что у тебя тоже беда случилась, ты заболела", – обратилась Борисова к юной модели. По всей видимости, слухи о том, что у юной модели могут быть проблемы с наркотиками, докатились даже до Таиланда.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июл 29 2017 в 3:24 PDT

"Ты знаешь, что я тебе всегда помогу. Ты мне можешь позвонить по телефону, я с тобой поговорю, расскажу, что со мной происходит", – предложила Дана Борисова. "с любой жизненной ситуации можно выйти победительницей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она под своим видеообращением.

Многие подписчики оценили широту и искренность жеста Даны Борисовой. Впрочем, довольно много нашлось и тех, кто раскритиковал ведущую за этот ролик. "От вас помощи не просила.. зачем позорить!?", "Если вас опозорили на всю страну, не поступайте так же с другими.", "И вы же говорили про анонимность.. зачем незнакомого человека подставлять и клепать???", "А это девушка знает ,что ее на всю страну опозорили и поставили клеймо ???", – негодовали подписчики.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Июл 25 2017 в 2:33 PDT

Напомним, шумиха вокруг Алеси Кафельниковой началась с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Twitter прославленный теннисист Евгений Кафельников оставил несколько тревожных сообщений. "Не могу больше в себе держать!! Помогите. Я,отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в "ад"! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики", – написал спортсмен.

Позже по Сети поползли слухи, что девушка очутилась в реанимации. Позже она вышла с журналистами на связь и сообщила, что с ней все в полном порядке. Некоторые предположили, что все происходящее может быть своеобразным пиаром какого-то нового проекта. в котором участвует Алеся. Другие уверены, что под слухами есть реальная почва, просто юная модель не хочет выносить это на суд общественности.