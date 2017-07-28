Кафельникова заговорила о смерти

Накануне сообщения теннисиста Евгения Кафельникова о проблемах его дочери Алеси с наркотиками переполошили весь интернет, а теперь и того Девушка написала в социальной сети о том, что чувствует смерть.

"Лежать и ощущать, как душа покидает тело. Иначе внутреннюю смерть", - гласит запись дочери "первой ракетки мира" в Интернете. К слову, за последнее время это не первое упоминание Алеси о смерти. Она регулярно дает понять подписчикам, что внутри у нее происходит неразбериха и она на грани отчаяния.

Девушку неоднократно подозревали в употреблении наркотиков. Сперва в Сеть попадали фотографии Кафельниковой с самокруткой, похожей на ту, что используют для курения запретных веществ. Затем модель резко похудела до такой степени, что окружающие забили тревогу.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Июл 1 2017 в 12:19 PDT

Вчера отец не мог дозвониться до Алеси весь вечер, а утром в СМИ появилась информация о том, что девушка в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию. Вскоре звездная дочь сама вышла на связь с журналистами и сообщила, что с ней все в полном порядке.

Те, кто давно наблюдает за Лесей, уверены, что в этой истории не обошлось без неурядиц на личном фронте. Кафельникова находится в отношениях с кумиром молодежи, рэпером Фараоном, настоящее имя которого Глеб. Поклонники подозревают, что причиной упаднического настроения юной красавицы стало расставание с музыкантом. К слову, отец Алеси в свое время выразил недовольство связью дочери с Фараоном. Евгений уверен, что, где музыка, там и до наркотиков недалеко.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Июн 29 2017 в 4:23 PDT

Напомним, шумиха вокруг Леси началась с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Twitter прославленный теннисист Евгений Кафельников оставил несколько тревожных сообщений. "Не могу больше в себе держать!! Помогите. Я,отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в "ад"! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики", – написал спортсмен. Журналисты обратились за комментариями к самой Алесе. Та оказалась немногословна и сообщила лишь, что отец имел ввиду не ее.