Бузова показала нежность с Малаховым

Певица и актриса Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками видео, на котором танцует с ведущим Андреем Малаховым. Его она сравнила с "танцующим миллионером" Джанлуко Ваки и поставила своего нынешнего партнера выше, чем признанного мастера зажигательных движений.

"Вчера невозможно было устоять чтобы не затанцевать под хиты легендарной Софии Ротару ❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась своим подписчикам в Instagram Ольга Бузова. "Мы с мои другом Андрюшей устроили мастер-класс для зрителей Первого канала ☺🤗💃🕺🏽Как вам наш танец?! 😜", – добавила она.

На записи видно, как Андрей Малахов нежно обнимает Ольгу Бузову, а та прижимается к нему практически вплотную. Кружась под "Я назову планету именем твоим" они о чем-то болтают и смеются. В какой-то момент Малахов даже целует руку Бузовой, а после подпевает Софии Ротару на строчках "ты любовь моя", берет на руки и кружит.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 29 2017 в 3:39 PDT

"Кстати, мой танец с Джанлуко Ваки побил рекорд по просмотрам в российском Инстаграм и собрал примерно 5.000.000 просмотров 👀😘 Может подошло время поставить новый рекорд?! 💝", – предложила Ольга Бузова.

Вторую часть послания она замаскировала под хэштеги. Если расшифровать его, то текст выглядит так: "Мои люди всегда со мной. Вы бы знали, как танцует Малахов. Малахов лучше Джанлуко, уж поверьте. Я танцевала с обоими. Ты любовь моя".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 28 2017 в 10:06 PDT

Подписчики охотно поддались на провокацию. "Идеальная пара!", "такая классная пара😍😍😍очень идут друг к другу😍", "Интересно, как жена Малахова к этому относится? А то Оля и этого мужа из семьи уведёт 😅", – отмечали комментаторы. Впрочем, нашлись и те, кто призвал к голосу разума: "Люди зачем видеть то, чего нет, люди хорошо общаются и просто веселятся".