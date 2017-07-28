Бузова потрясла Баку своими прелестями

Звезда "Дома-2" привезла на фестиваль "Жара" много провокационных нарядов. И произвела фурор!

Попадая в Баку, видишь, насколько нрав и обычаи местных жителей отличаются от наших, например. Например, на улицах нередко можно встретить женщин в самом строгом варианте мусульманской одежды для женщин – парандже. Но даже те, кто так строго традициям не следуют, одеваются скромно, без вызова и призыва. Да и вообще порой кажется, что мужчин вокруг больше.

Поэтому понятно, что на поющую ведущую Ольгу Бузову, которая ходила в коротких, оголяющих живот, топиках и в прозрачных платьях, местные горячие мужчины смотрели с нескрываемым интересом. Но особый фурор произвел провокационный образ, в котором Ольга появилась на премьере фильма "Бабушка легкого поведения".





Короткие кокетливые шорты, голая татуированная спина и руки – Бузова произвела фурор. Более того, бюстгальтера под легким шелковым нарядом не было. И всю красоту Ольги можно было рассмотреть вблизи.





Местные мужчины стояли, отрыв рот и онемев. К такой откровенности они, конечно, не привыкли. "Я привезла с собой на "Жару" два чемодана одежды и рада, что вызываю интерес у публики", – улыбалась счастливая звезда "Дома-2". Она спела на фестивале у Эмина и пригласила всех на свой первый сольник в Москве.

