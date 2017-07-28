Орбакайте публично заставила замолчать Преснякова

Накануне, 27 июля, состоялась свадьба Никиты Преснякова. Ради такого события на время воссоединились его родители, популярные исполнители Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков.

Без сомнения, свадьба старшего внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова стала главным светским событием этого лета. На пышное торжество влюбленные пригласили около 200 гостей, среди которых оказались Филипп Киркоров, Максим Галкин, Александр Буйнов, семья Юдашкиных, Дмитрий Колдун и многие другие.

Разумеется, такое событие не смогли пропустить родители жениха, певцы Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков. Причем каждый из них пришел на свадьбу со своими вторыми половинками: Кристина – с мужем Михаилом Земцовым, а Владимир – с Натальей Подольской. При этом, судя по многочисленным фотографиям и видеозаписям с торжества, все были абсолютно счастливы.

Так, перед тем, как сказать тост, Кристина Орбакайте обняла бывшего мужа. Затем попросила тишины, заставив всех гостейц, в том числе и Преснякова, замолчать. "Тихо, мать говорит! Вторая Елена Преснякова в семье -это, конечно же, круто!" – цитирует Кристину Орбакайте сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Daria Burlakova (@burda80) Июл 27 2017 в 12:22 PDT

Отметилась на свадьбе и Алла Пугачева. Начнем с того, что Примадонна появилась на вечеринке в белом платье, которое злопыхатели в социальных сетях сравнили с кухонными шторами. На свадьбе, когда у нее в руках оказался микрофон, Алла позволила себе немного похулиганить. "Свадьба такая авангардная. Сидишь жрешь, пьешь... И что удивительно – без тостов!" – ляпнула Примадонна.

Публикация от Фан-аккаунт Аллы Пугачевой ❤ (@prima_alla_pugacheva_) Июл 27 2017 в 10:40 PDT

Изюминкой торжества стал танец молодоженов. Алена и Никита исполнили несколько па, а потом при помощи специальных приспособлений взмыли вверх и перекувырнулись, как профессиональные цирковые артисты. "Это самый эффектный танец жениха и невесты, который я видел! 💃🕺🏻💍", – признался Максим Галкин, выложив видео танца на своей страничке в Instagram.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 27 2017 в 9:02 PDT

Завершил праздничный вечер торт от любимого среди знаменитостей кулинара Рената Агзамова. Десерт представлял собой некий прозрачный кристалл, украшенный со всех сторон цветами. Впрочем, у многих возникла ассоциация с айсбергом – одноименной песней Аллы Пугачевой.