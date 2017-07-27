Жена Преснякова сверкнула нижним бельем на свадьбе

Старший внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, женился. Счастливые новобрачные отмечают это событие в поселке Жаворонки. Гостями церемонии стали сотни человек, среди которых Филипп Киркоров, Дмитрий Колдун и Максим Галкин. Последний опубликовал в социальной сети видеоролик с первым танцем супругов, в процессе которого у Алены задралась юбка, из под которой показалось нижнее белье.

"Это самый эффектный танец жениха и невесты, который я видел!", – подписал пост супруг Пугачевой. "Очень круто! Никита молодец! Талантливый очень! И невеста красивая! Счастья молодым!", "Наконец-то Никита нашел достойную девушку. Рада за все семейство!", "Нереально! Казалось до этого, чем могут удивить еще молодожены, но нет, могут!", – наперебой комментирую запись подписчики Галкина.

К стати говоря, не только танец восхитил интернет-пользователей. Свадебный наряд невесты потряс собравшихся гостей не меньше. Подол платья едва уместился в просторном автомобиле, а к месту регистрации брака Алену сопровождала подруга, которая несла длинный шлейф. Никита выбрал для церемонии классический костюм. Что касается общего дресс-кода, то женщин попросили облачиться в туалет светло-бежевых и серебристых тонов.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 27 2017 в 9:02 PDT

Сегодня около двух часов дня Никита Пресняков и Алена Краснова официально узаконили отношения. Молодые люди долго готовились к важному событию и хотели устроить незабываемую церемонию для себя и гостей. Никита Пресняков сделал предложение Алене Красновой в марте, когда та отмечала свой день рождения. Мать певца Кристина Орбакайте не давала ему никаких советов относительно предстоящего события. "Я не люблю навязываться, к тому же я не эксперт в проведении свадеб – никого из детей пока не женила, – объяснила певица. – Я эксперт по выступлению на свадьбах. Могу пообещать, что выступлю и у Никиты", – сообщила журналистам певица и сдержала слово. Орбакайте принимала активное участие в подготовке к церемонии, по сообщениям СМИ, претендует на роль главного тамады на торжестве сына.