Преснякова и Краснову назвали самой красивой парой года
"Вот и настал этот счастливый день!" – подписал снимок в Instagram Никита. На фотографии молодой человек запечатлен, нежно поглаживающим Алену по лицу. Девушка в свадебном платье, расшитом цветами и кружевом, похожа на принцессу из сказки.
"Счастья, любви на много-много лет самой красивой паре года. Платье – супер, невеста – само очарование. Никита – красавец. Живите долго и счастливо!", "Боже! Вы прекрасны! Поздравляю! Будьте счастливы!", "Счастья Вам! Живите в мире и понимании!" – поздравляют молодоженов поклонники.
В июне 2014 года Никита разместил на своей странице в соцсети фотографию, на которой запечатлен с милой девушкой. Журналистам удалось выяснить, что спутница музыканта – его давняя знакомая и соседка по даче Алена Краснова. Отцом девушки оказался бизнесмен, который был категорически против того, чтобы его дочь встречалась с парнем старше нее.
На момент начала романа с музыкантом девушке было 17 лет, и она перешла в 11 класс. Никите тогда пришлось несладко – его затравили в Сети за увлечение школьницей. Но проблемы не разрушили союз молодых людей, а лишь скрепили.
Однажды на премьере мультфильма "Крякнутые каникулы", в котором Никита озвучивал одного из персонажей, он обронил фразу, что не может без второй половинки. Слова музыканта в очередной раз спровоцировали слухи о скорой свадьбе, но заветное предложение молодой человек сделал Алене лишь спустя год.
Для этого трогательного момента Никита выбрал день рождения Красновой. Пресняков встал на одно колено и преподнес ей коробочку с кольцом. Все случилось на глазах у друзей, которые поддержали парня бурными аплодисментами. А сегодня близкие влюбленных кричат им "Горько!".
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