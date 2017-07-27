Преснякова и Краснову назвали самой красивой парой года

Свадьбу звездного наследника Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой, кажется, ждала вся Россия. Влюбленные не скрывали, что это будет феерическое торжество. И вот случилось. Никита Пресняков опубликовал в Сети первое совместное фото с любимой, на котором они уже муж и жена.

"Вот и настал этот счастливый день!" – подписал снимок в Instagram Никита. На фотографии молодой человек запечатлен, нежно поглаживающим Алену по лицу. Девушка в свадебном платье, расшитом цветами и кружевом, похожа на принцессу из сказки.

"Счастья, любви на много-много лет самой красивой паре года. Платье – супер, невеста – само очарование. Никита – красавец. Живите долго и счастливо!", "Боже! Вы прекрасны! Поздравляю! Будьте счастливы!", "Счастья Вам! Живите в мире и понимании!" – поздравляют молодоженов поклонники.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Июл 27 2017 в 5:08 PDT

В июне 2014 года Никита разместил на своей странице в соцсети фотографию, на которой запечатлен с милой девушкой. Журналистам удалось выяснить, что спутница музыканта – его давняя знакомая и соседка по даче Алена Краснова. Отцом девушки оказался бизнесмен, который был категорически против того, чтобы его дочь встречалась с парнем старше нее.

На момент начала романа с музыкантом девушке было 17 лет, и она перешла в 11 класс. Никите тогда пришлось несладко – его затравили в Сети за увлечение школьницей. Но проблемы не разрушили союз молодых людей, а лишь скрепили.

Однажды на премьере мультфильма "Крякнутые каникулы", в котором Никита озвучивал одного из персонажей, он обронил фразу, что не может без второй половинки. Слова музыканта в очередной раз спровоцировали слухи о скорой свадьбе, но заветное предложение молодой человек сделал Алене лишь спустя год.

Для этого трогательного момента Никита выбрал день рождения Красновой. Пресняков встал на одно колено и преподнес ей коробочку с кольцом. Все случилось на глазах у друзей, которые поддержали парня бурными аплодисментами. А сегодня близкие влюбленных кричат им "Горько!".