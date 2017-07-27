Внук Аллы Пугачевой женился

Никита Пресняков и Алена Краснова официально узаконили отношения. Молодые люди долго готовились к важному событию и хотели устроить незабываемую церемонию для себя и гостей.

О долгожданной свадьбе Никиты Преснякова и Алены Красновой сегодня говорят все кому не лень. Это неудивительно, ведь влюбленные решили закатить сказочное торжество, которое их родные и близкие еще долго будут вспоминать. В качестве основной концепции свадьбы они выбрали тему параллельной реальности.

Жених забрал будущую жену из отеля St. Regis Moscow Nikolskaya и повез в ЗАГС. Во дворец бракосочетания в Барвихе Никита Пресняков приехал с чашкой кофе. По всей видимости, молодой человек всю ночь не мог уснуть из-за волнения. Многие впервые увидели артиста в строгом костюме, который, к слову, ему к лицу.

Молодой человек предпочитает неформальный стиль одежды, но для собственной свадьбы выбрал консервативный образ, который создал для него дизайнер Джемал Махмудов. Что касается невесты, то Алене пришлось воспользоваться помощью, чтобы зайти в зал регистрации брака. На девушке был впечатляющий пышный наряд с длинным шлейфом.

В зал регистрации жених и невеста зашли вдвоем. Молодые люди сказали друг другу заветное "да", поставили подписи и с того момента стали мужем и женой. Стоит отметить, что основная церемония будет проведена для молодоженов на месте, где состоится само торжество. Через несколько часов супруги вновь произнесут клятвы любви и верности при собравшихся гостях.

Пока молодые радуются счастливому событию, во всю идут последние приготовления к приезду новоиспеченных супругов и их гостей. Зал, куда вот-вот отправятся Пресняковы, оформлен в нежно-сиреневых тонах. На основной экран будут выведены иллюстрации, использованные влюбленными для пригласительных, а также название свадебной церемонии, которое они придумали сами, используя заглавные буквы собственных имен – Anrealwedding, сообщает StarHit.