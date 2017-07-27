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Ротару вывезла семью из Крыма в Азербайджан

София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
На побережье Каспийского моря певица живет в роскошных условиях. Эмин, который пригласил ее в Баку, сделал для этого все возможное.
прочитано 1991 раз

Легендарной Софии Ротату 7 августа исполнится 70 лет. Но празднование юбилея уже началось. По случаю круглой даты Эмин предложил певице провести ее творческий вечер на проходящем в эти дни в Баку грандиозном музыкальном фестивале "Жара".

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София Ротару

София Ротару певица, актриса

"София Михайловна согласилась и прилетела всей семьей – с сыном, невесткой, внучкой. В Азербайджане они пробудут несколько дней", – рассказал Эмин корреспонденту Dni.Ru. 

На концерте, посвященном юбилею главной хуторянки России, Украины и Молдавии, будет петь и сама она, и ее молодые коллеги. Например, Валерия исполнит "Не зови любовь", а Глюко'Zа – "Луна, Луна". "Мне так понравилась эта песня, что я купила права на нее и теперь буду исполнять на своих сольных концертах", – рассказала Dni.Ru Наталья Ионова.

Приезд Ротару, да еще с близкими – событие уникальное. Ведь она сама живет у моря, в Крыму, так что пляжами звезду не соблазнить. А отпуск в последнее время она проводила в Италии. Но Эмин умеет красиво убеждать, например, уломал приехать на "Жару" Аллу Пугачеву. София Ротару – еще одна его явная победа.

Чтобы выступлению Софии Михайловны и ее именитых коллег не мешали ветра, которыми славится регион, вдоль моря построили специальную ветрозаградительную стену. А звезд поселили в лучших гостиницах Азербайджана и кормят словно на убой пловом, кебабами и кутабами.

Автор: Феликс Грозданов27 июля 2017, 16:00
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