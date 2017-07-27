Первые кадры со свадьбы внука Пугачевой

Сегодня, 27 июля, старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков женится на своей избраннице Алене Красновой. В СМИ появились первые кадры с будущими супругами.

Этот важный день Никита Пресняков и Алена Краснова встретили в одном из самых шикарных отелей Москвы. Именно там сделаны первые фотографии и видеозаписи влюбленных, которые уже готовы отправиться в ЗАГС.

На фотографиях видно, что для свадьбы Никита выбрал серо-стального цвета костюм с белоснежной рубашкой, который дополнил голубым галстуком. А Алена предстала перед гостями в классическом пышном подвенечном наряде с длинными рукавами, но обнаженными плечами.

Также по видеозаписям можно судить, что на мероприятие прибыло множество гостей. Кстати, по разным оценкам, их число будет варьироваться от 150 до 200 человек. На всех публикациях видно, что Никита Пресняков и Алена Краснова волнуются в ожидании предстоящей встречи с работником ЗАГСа.

Напомним, Никита Пресняков сделал предложение Алене Красновой в марте, когда та отмечала свой день рождения. Мать певца Кристина Орбакайте не давала ему никаких советов относительно предстоящего события. "Я не люблю навязываться, к тому же я не эксперт в проведении свадеб – никого из детей пока не женила, – объяснила певица. – Я эксперт по выступлению на свадьбах. Могу пообещать, что выступлю и у Никиты. К тому же и он, и Алена – самостоятельные взрослые люди со своими вкусами. И хотят проявить креатив. Например, что касается наряда молодых, то решили, что это будет микс рока и женственности. Такой вот символ музыки и моды".

На свадьбе предстанет весь цвет отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, семья Буйновых и другие знаменитости, друзья Аллы Пугачевой. Журналисты даже узнали, что будет включать праздничное меню: горячее из мяса, рыбы, роллы и изысканные закуски. А на десерт – огромный торт, который, как говорят, стоит около двух миллионов.