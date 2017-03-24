София Ротару упала на пианиста во время концерта
Инцидент с Софией Ротару произошел 23 марта на юбилейном концерте композитора Руслана Квинты. Певица практически дошла до пианиста, но не удержалась на каблуках и упала прямо на музыканта. Отметим, что мужчина не растерялся и помог звезде вновь встать на ноги.
Пользователи интернета с сочувствием отнеслись к инциденту в Киеве. "Каблуки пора исключить. Не ровен час шейку бедра сломает – у пожилых это бич", – пишет один из них. Также в Сети предположили, что женщина специально наступила себе на платье, чтобы упасть в объятия композитора.
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