София Ротару упала на пианиста во время концерта

Российская и украинская певица София Ротару неудачно завершила исполнение песни "Осенние цветы" на концерте в Киеве. Походя к игравшему на пианино композитору Руслану Квинте, артистка оступилась и упала ему в ноги.

Инцидент с Софией Ротару произошел 23 марта на юбилейном концерте композитора Руслана Квинты. Певица практически дошла до пианиста, но не удержалась на каблуках и упала прямо на музыканта. Отметим, что мужчина не растерялся и помог звезде вновь встать на ноги.

Пользователи интернета с сочувствием отнеслись к инциденту в Киеве. "Каблуки пора исключить. Не ровен час шейку бедра сломает – у пожилых это бич", – пишет один из них. Также в Сети предположили, что женщина специально наступила себе на платье, чтобы упасть в объятия композитора.