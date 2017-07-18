Проскуряковой досталось за отсутствие вкуса

Модный эксперт Ася Рязанкина раскритиковала супругу композитора и певца Игоря Николаева Юлию Проскурякову за наряд не по возрасту. Женщина посчитала, что исполнительнице не хватает вкуса.

Эксперту попалось на глаза выступление Проскуряковой с песней "Я – мать". В наряде артистки Асе не понравилось ничего: ни джинсовая куртка, ни розовое платье, ни выбивающиеся из ансамбля босоножки.

"Амплуа девочки-переростка несколько закрепилось в сознании Юлии, но от прежнего шарма не осталось ничего", – не щадит Проскурякову Рязанкина. Эксперт подробно объяснила, почему ни в коем случае нельзя одеваться так, как это делает 34-летняя певица.

"Увы, мы наблюдаем полное отсутствие вкуса – странный выбор платья, крой которого не то что не подчеркивает достоинств, но, наоборот, делает фигуру квадратной. Джинсовка с мужского плеча на женщине такого роста смотрится нелепо", – цитирует Асю сайт "Телепрограмма".

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Июн 21 2017 в 10:56 PDT

Неподходящие к образу шпильки усугубили положение. "Можно было бы "дотянуть" образ девочки-подростка и обуть белые слипоны или простенькие, неброские кеды. Но нет, надо добавить вишенку на торт и украсить ноги босоножками для бальных танцев, причем не какими-нибудь, а, конечно, в золоте. Чтоб за версту блестело!" – иронизирует фэшн-эксперт.

К слову, ранее с резкой критикой в адрес Юлии выступила скандально известный блогер Лена Миро. Она считает, что Проскурякова якобы сильно постарела. А всему виной ее муж, композитор, поэт, исполнитель и музыкант Игорь Николаев.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Июн 9 2017 в 8:28 PDT

По наблюдениям блогера, "превращение" Проскуряковой "из девчонки в пожилую женщину" произошло "стремительно". "Старый муж старит. Игорю Николаеву – 57 лет, его жене Юлии Проскуряковой – 34, но выглядит она, как женщина на пороге климакса", – заявила Миро.

Получается, что для одного эксперта певица не по возрасту молодится, а для второго она якобы выглядит намного старше своих лет. То есть единого мнения в этом вопросе нет. Но для Проскуряковой здесь определенно есть плюс: ее обсуждают, а значит, она успешная артистка и ей завидуют.