Джоли без нижнего белья заметили в детском парке

Внешность Алсу вызвала вопросы Маликов сравнил Бузову со "срамной девкой" Самбурская выругалась из-за Малахова Кудрявцева избила артиста "Дом-2

Выбор читателей

Онкобольная звезда "Дома-2" осталась без волос
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
партнеры
Суббота 27 мая
Лента новостей
17:38
На северо-западе Москвы пресечена массовая драка со стрельбой
17:27
В многоэтажке на юге Москвы прогремел хлопок
16:45
В массовом ДТП под Москвой пострадали люди
16:00
Американцы выставили миллиардера Дерипаску стукачом
14:35
Ярославль отмечает День города
14:32
ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России
14:10
В Москве грабители отобрали у курьера три пиццы и газировку
14:01
Смерть главного русофоба разбила сердце Украине
13:34
Недосыпание приводит к внезапной смерти
13:30
В МВД подтвердили факт попрошайничества юным чтецом
13:16
В Подмосковье рухнул самолет: есть жертвы
13:07
Синоптики изменили прогноз на начало лета
12:36
В Москве шестилетняя девочка разбилась насмерть при падении из окна
12:25
Гурцкая поддержала задержание школьника-чтеца в центре Москвы
12:03
Судзиловская и Бортич провели вечер за коктейлем
11:49
Нежности Макрона и Трюдо поразили общественность
11:44
В Москве на территории университета погиб человек
11:27
Мария Шукшина встречает 50-летие
11:05
Enjoykin заставил петь популярного ведущего Сергея Дружко
11:02
У Порошенко случился приступ перед G7
10:26
Скончался ярый ненавистник России Бжезинский
09:58
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
08:44
Юного любителя стихов задержали в Москве за попрошайничество
23:04
В центре Рязани прошел пикет против открытия штаба Навального
22:02
Массовую драку со стрельбой в Москве сняли на видео
22:00
Как Трамп кривит лица мировых лидеров
21:43
Красотка на спор съела 12 пончиков за 73 секунды (видео)
21:09
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
20:57
Ненавидящий людей кот завел Instagram
20:39
"Единая Россия" подвела итоги регистрации кандидатов перед праймериз
20:18
Российский ученый нашел танк на Марсе
20:06
Глава Марий Эл призвал активнее использовать IT-технологии
19:39
Юный стритрейсер обстрелял девушку на Porsche
19:35
Купальщиц в буркини арестовали в Каннах
19:24
На западе Москвы сгорел пассажирский автобус
19:19
ОНФ взял на контроль исполнение новых поручений президента
19:13
Мужчина с горящей головой напугал влюбленных (видео)
18:53
Слова Трампа объяснили жаждой наживы
18:39
"Собеседник" получил претензии от фондов Елисеева
18:32
В Москве двух женщин обстреляли с балкона
18:29
Липницкая и Сотникова остались без Гран-при по фигурному катанию
18:25
Власти Удмуртии включили зеленый свет для бизнеса
18:23
Шокирующие кадры с места массового убийства христиан в Египте
18:22
Меркель любуется розовыми носками красавчика Трюдо (фото)
18:12
В центре Москвы собрали первых лиц России
17:45
Кудрявцева избила известного артиста из-за грязной клеветы
17:44
iPhone спас женщине жизнь при теракте в Манчестере
17:39
Макрон захотел неформального общения с Путиным
17:36
Юлия Ковальчук поразила интимными откровениями
17:31
Уральская школьница умерла после последнего звонка
17:31
ФБК записал Пригожина в герои сирийской войны
17:22
Россиян призвали к бдительности после массового убийства христиан в Египте
17:15
Государству поможет "скрытое" повышение пенсионного возраста
17:14
Россия даст ответ на демарш Эстонии с дипломатами
17:13
Серебренникова после допросов душат слезы
16:54
Москвичей предупредили об аномальном скачке давления
16:51
48-летняя Анжелика Варум сильно изменилась
16:46
Внешность родившей 33-летней Алсу вызвала вопросы
16:35
Шнур заговорил о детях
16:32
Главные летние премьеры сериалов
16:32
У семьи Захарченко отобрали 400 миллионов рублей
16:27
На зеленой ветке метро появился поезд из прошлого
16:20
Слова Агутина о Варум произвели эффект бомбы
16:15
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 7
16:13
Беременная звезда "Дома-2" и ее муж объявили об уходе
15:51
В Петербурге трое мужчин задохнулись в подвале
15:49
Спутница Панайотова привела в восторг поклонников
15:49
Эстонцы выгоняют российских дипломатов из страны
15:41
Пожилая жена Макрона молодится в детском платье
15:39
В России подешевеет ипотека
14:58
Добрый байкер заблокировал движение в Москве ради уточек (видео)
14:44
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
14:31
Лоза обидно обозвал Арбенину
14:19
Остроумный Песков преподал урок британскому репортеру
14:16
Горе-охотник пытался отбиться от медведя луком (видео)
13:55
Депутаты обсудят поправки в бюджет с избирателями в регионах
13:53
Шахназарова удивила истерика актеров из-за Серебренникова
13:52
Изнасилованная Шурыгина показала нежность в постели
13:40
Россияне стремительно теряют зрение
13:25
Муж главы Люксембурга возомнил себя первой леди
13:15
Для временно проживающих в России ввели визы
13:05
В многоэтажке на юге Москвы рухнуло перекрытие
13:01
Создателей "групп смерти" ждет тюрьма
12:52
Новый трейлер "Игры престолов" бьет рекорды (видео)
12:33
Мать растерялась из-за иностранного мужа Водяновой
12:33
В московском отеле у банкира украли перстень и часы на 22 млн
12:30
"ЕР" против проверки чиновников за преступления родственников
12:26
Раскрыта загадка "корабля пришельцев" в Антарктиде
12:18
Седокова рассказала о драме в отношениях
12:10
"Эффект последнего вагона" для девушек
12:08
В Подмосковье труп три месяца пролежал в канализации
11:56
Российских школьников хотят лишить выпускного
11:54
Володин прокомментировал просьбу проверить Учителя
11:40
Разъяренная Меркель набросилась на Эрдогана
11:27
В Московском зоопарке родились два толстых лори
11:26
Детский сад или домашнее воспитание. Что выбрать
11:26
Известная актриса госпитализирована с серьезной травмой
11:10
Знаменитый рокер избил экономку из-за бутерброда (видео)
11:07
Украина отказалась отгораживаться от России
11:01
Россиян предупредили об опасности путешествий в Британию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Юного любителя стихов задержали в Москве за попрошайничество
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
В группе "Иванушки" произошел раскол
Пожилая жена Макрона молодится в детском платье
Кучерена оценил скандальное задержание ребенка в центре Москвы
Маликов сравнил Бузову со "срамной девкой"
Шоу-бизнес

Джоли без нижнего белья заметили в детском парке

Анджелина Джоли. Фото: Jason Merritt/Getty Images
Анджелину Джоли засняли в Диснейленде без нижнего белья. Через серую ткань майки, которую надела актриса, очень хорошо видна ее грудь.
прочитано 2359 раз

Дочери Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло Нувель исполнилось 11 лет. Это событие актриса решила отметить с детьми в Диснейленде в Анахайме.

ПО ТЕМЕ

Самоубийство Брэда Питта взбудоражило Сеть

Джоли и Питт всех обманули с разводом

Истеричку Джоли сравнили с питбулем

 Развод Джоли и Питта

Сюжеты Развод Джоли и Питта

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

Компанию звездной семье составили писательница камбоджийского происхождения Лун Ун, юная актриса Сареум Срей Мок, а также друзья детей Джоли из Камбоджи.

"Все, чего хотела Шайло, – это встретиться с друзьями, которые живут в Камбодже. Она мечтала показать им Америку, – сообщил интернет-изданию People.com источник близкий к семье Джоли.

Однако папарацци обратили внимание не на счастливое семейство Анджелины, а на странный вид актрисы, котороя пришла в детский парк без бюстгальтера. На снимках, которые тут же появились в Сети хорошо заметны торчащие соски Джоли.

Как писали Dni.Ru, после разрыва с Бредом Питтом Анджелина старается все свободное время посвящать детям. При любой возможности она проводит с ними выходные и праздники. Иногда актриса даже берет детей с собой в рабочие поездки. Так, во время путешествия в Камбоджу Джоли тоже сопровождали дети.

Напомним, в сентябре 2016 года Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом. Причиной разрыва голливудская актриса назвала непреодолимые разногласия, а также обвинила супруга в том, что он якобы балуется алкоголем и наркотиками и не выполняет должный уход за детьми. Однако актер в результате сдачи тестов и прочих экспертиз смог доказать, что не употребляет запрещенные препараты, да и алкоголь употребляет в здоровых дозах.


Автор: Алёна Нестерова27 мая 2017, 16:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые романтичные фото Джоли и Питта

567

комментарии

Политика

Как Трамп кривит лица мировых лидеров
Россия даст ответ на демарш Эстонии с дипломатами
Меркель любуется розовыми носками красавчика Трюдо (фото)
Украина отказалась отгораживаться от России

Шоу-бизнес

У жены Газманова появился другой мужчина
Джоли без нижнего белья заметили в детском парке
52-летняя Алиса Мон увеличила грудь ради возвращения на сцену
Звезду "Дома-2" заподозрили в проституции

Проишествия

iPhone спас женщине жизнь при теракте в Манчестере
Шокирующие кадры с места массового убийства христиан в Египте
Горе-охотник пытался отбиться от медведя луком (видео)
Умерла известный итальянский дизайнер

Lifestyle

Серебренникова после допросов душат слезы
Шахназарова удивила истерика актеров из-за Серебренникова
Новый трейлер "Игры престолов" бьет рекорды (видео)
Известная актриса госпитализирована с серьезной травмой
Политика

Нежности Макрона и Трюдо поразили общественность

Президент Франции выложил в Сеть интригующее видео
Шоу-бизнес

Звезду "Дома-2" заподозрили в проституции

Мексика намерена отстаивать свою честь в суде
Спорт

ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола оставила Россию без логотипа ЧМ
Шоу-бизнес

52-летняя Алиса Мон увеличила грудь ради возвращения на сцену

Медики также сделали певице подтяжку кожи лица и шеи

Гороскоп

Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех

Фоторепортажи

Мария Шукшина встречает 50-летие
Судзиловская и Бортич провели вечер за коктейлем
48-летняя Анжелика Варум сильно изменилась
Королева показала грудь всклокоченному Калягину

Спорт

Продавщица ждет ребенка от Роналду
Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки
Марат Сафин сделал неожиданное заявление
Гопак признали национальным видом спорта на Украине

Регионы

Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru