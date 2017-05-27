Джоли без нижнего белья заметили в детском парке

Анджелину Джоли засняли в Диснейленде без нижнего белья. Через серую ткань майки, которую надела актриса, очень хорошо видна ее грудь.

Дочери Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло Нувель исполнилось 11 лет. Это событие актриса решила отметить с детьми в Диснейленде в Анахайме.

Компанию звездной семье составили писательница камбоджийского происхождения Лун Ун, юная актриса Сареум Срей Мок, а также друзья детей Джоли из Камбоджи.

"Все, чего хотела Шайло, – это встретиться с друзьями, которые живут в Камбодже. Она мечтала показать им Америку, – сообщил интернет-изданию People.com источник близкий к семье Джоли.

Однако папарацци обратили внимание не на счастливое семейство Анджелины, а на странный вид актрисы, котороя пришла в детский парк без бюстгальтера. На снимках, которые тут же появились в Сети хорошо заметны торчащие соски Джоли.

Angelina Jolie is back at family's Disneyland trip. pic.twitter.com/hiFwVxRtHr — Angelina Jolie (@joliestweet) 26 мая 2017 г.

Как писали Dni.Ru, после разрыва с Бредом Питтом Анджелина старается все свободное время посвящать детям. При любой возможности она проводит с ними выходные и праздники. Иногда актриса даже берет детей с собой в рабочие поездки. Так, во время путешествия в Камбоджу Джоли тоже сопровождали дети.

More pictures of Angelina Jolie at Disneyland on May 26,2017 pic.twitter.com/qGHOmkNUQk — AngelinaJoliePH (@ajolieph) 27 мая 2017 г.

Напомним, в сентябре 2016 года Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом. Причиной разрыва голливудская актриса назвала непреодолимые разногласия, а также обвинила супруга в том, что он якобы балуется алкоголем и наркотиками и не выполняет должный уход за детьми. Однако актер в результате сдачи тестов и прочих экспертиз смог доказать, что не употребляет запрещенные препараты, да и алкоголь употребляет в здоровых дозах.



