Ясновидящие потерпели фиаско с Пореченковым

Знаменитый актер Михаил Пореченков, работавший ведущим нескольких сезонов "Битвы экстрасенсов", устраивал проверки звездам шоу. Все без исключения ясновидящие потерпели фиаско.

По словам Пореченкова, ни один человек, заявлявший, что он обладает сверхспособностями, не справился с его испытанием. В свое время Катя Гордон тоже предложила миллион за какое-нибудь чудо, совершенное на ее глазах и зафиксированное на видео. И тоже ведь ни один экстрасенс этих денег не заслужил.

А ведь было время, когда Михаил, как и миллионы других людей, искренне верил в то, что на свете есть настоящие экстрасенсы, которые действительно могут читать мысли и заглядывать в параллельный мир. Когда Пореченков устроился ведущим на проект "Битва экстрасенсов", первое время он доверял магам.

"В самом начале работать было очень интересно. Такие попадались участники, такие экземпляры! Но это первые сезоны. Мы действительно поверили", – признался Пореченков.

Однако со временем артист все чаще стал замечать подозрительные вещи. "Мы поняли технологию работы… Ведь существуют люди, которые им подсказывают, которые заключают с ними договоры заранее... И когда все поняли, что это кому-то приносит деньги – вот с этого момента я ушел оттуда", – цитирует актера сайт "Комсомольская правда".

Михаил не отрицает, что одаренные ясновидящие все же чисто теоретически могут существовать. "Были моменты, когда участники что-то понимали. Хотя ни один из экстрасенсов не выдержал ту проверку, с которой я к ним приходил. Не буду говорить, какая это проверка – но ни один не выдержал. Победители-не победители..." – не оставил ни единого шанса экстрасенсам Пореченков.

Артист давно уже доверяет только церкви. "Если Бог дает прозорливость, то только людям, которые находятся в подвиге – служении Богу. Молитва, отказ от многого. С телевидением это не очень совместимо", – убежден Михаил.

Напомним, заявление Пореченкова о том, что шоу – это всего лишь спектакль, стало настоящей сенсацией в марте. Наивные телезрители плачут над разбитыми розовыми очками. Нынешний ведущий проекта Марат Башаров защищает ясновидящих. Действующие колдуны, зарабатывающие на магических сеансах, утверждают, что Михаил покривил душой.

Актер успел провести несколько сезонов битв. Он уж точно в курсе дел. "Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью, – заверил репортеров Михаил. – А что тут не разглашать? Правду говорю. Я всех расстроил?" Общество поделилось на два лагеря. Кто-то до сих пор с пеной у рта защищает экстрасенсов. Другие же активно поддерживают Пореченкова.