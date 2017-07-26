Звезде "Дома-2" дали тюремный срок

Стало известно о том, что бывшая участница "Дома-2" Анастасия Полетаева оказалась в тюрьме. Девушке вынесли приговор и взяли под стражу прямо в зале суда.

Омский суд вынес обвинительный приговор членам преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По сообщению областной прокуратуры, среди осужденных значится некая Анастасия П. Как выяснили РИА Новости, речь идет о бывшей участнице реалити-шоу "Дом-2" Анастасии Полетаевой.

"Сегодня, 26 июля 2017 года, Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех участников преступной группы Анастасии П., Михаила П., Константина Ч. и Антона Б", – говорится в сообщении. Анастасия Полетаева получила полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд назначил бывшей участнице "Дома-2" штраф в размере 150 тысяч рублей. Все участники преступной группы были взяты под стражу в зале суда.

По данным прокуратуры, два года сообщники без регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4% до 3,5%. За время деятельности группы объем незаконных банковских операций превысил 1,6 миллиарда рублей, что позволило преступной группе получить доход на сумму около 29 миллионов рублей.

При этом Анастасия Полетаева занималась всеми финансовыми операциями организации – составляла документы, осуществляла платежи, переводы, вела бухучет, так как имела высшее экономическое образование. Также ей вменялось составление фиктивных первичных документов под переводы и выдача денег клиентам незаконной банковской деятельности. Отметим, что Анастасия Полетаева пришла на телепроект "Дом-2" в июне 2014 года и провела на проекте 48 дней.