Овсиенко о связи с Фадеевым: С ним интересно

Татьяна Овсиенко дала откровенное интервью. Артистка рассказала о своем союзе с продюсером Максимом Фадеевым, отметила его своеобразие и призналась, что ей с ним интересно.

Татьяна Овсиенко сообщила о том, что начала сотрудничать с известным продюсером и исполнителем Максимом Фадеевым. "Теперь, когда освободили моего избранника из СИЗО, наконец, могу сказать всем своим близким и музыкантам, что я вернулась в жизнь. Все живы, здоровы, все на воле. Меня же столько времени ждали, приходилось много проектов отменять, а теперь мы просто пропадаем на студии. Слава богу, что есть творческий союз с Максимом, не буду ничего загадывать вперед, но это очень интересная работа. Макс своеобразный человек, творческий, со своим стилем. Мы только начали наше сотрудничество. С ним интересно. Индивидуальность Фадеева в том, что он каждого исполнителя видит по-своему", – цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".

Несмотря на то, что Татьяна нацелена на дальнейшее развитие карьеры, и о прошлом певица не забывает. Так, артистка до сих пор общается со своими коллегами по группе "Мираж". "Все мы общаемся, дружим! Не могу только Наташу Ветлицкую найти. Сейчас с Маргаритой Суханкиной будем писать дуэт", – объявила Овсиенко.

Разумеется, Татьяна активно внедряла в свое творчество сына Игоря и возлюбленного Александра Меркулова. Реакция у обоих оказалась различной. "Когда сын был совсем маленький, я его все время возила с собой на гастроли. Он, мне кажется, от меня устал немного, я его укладывала спать, пою какую-нибудь колыбельную, а он мне: мама, тссс! Сейчас если появляется у меня новая песня, он слушает, говорит, нравится или нет. А сам он, естественно, обожает рок-музыку. Играет на гитаре. Я сама называю рок-музыку – музыкой сердца, музыкой жизни… А муж слушает Кристину Агилеру и классику. А мои песни – постольку поскольку, в машине я слышу периодически", – рассказала певица.

