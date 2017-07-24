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Почему Голубкина рассталась с Ливановым
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Ливанов психанул после разрыва с Голубкиной

Борис Ливанов с дочерью Евой и Мария Голубкина. Фото: пресс-служба ММКФ
Известная актриса Мария Голубкина объяснила, почему они с Борисом Ливановым расстались, так и не дойдя в итоге до ЗАГСа. По словам артистки, ее жених психанул.
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По подсчетам Марии, они с Борисом были счастливы вместе четыре месяца. Сенсационную новость о своей помолвке с сыном легендарного актера, звезды фильмов о Шерлоке Холмсе Василия Ливанова Голубкина объявила на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" в июне.

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 Мария Андреевна Голубкина

Мария Андреевна Голубкина Актриса

Однако счастье жениха и невесты не продлилось долго. 24 июля Борис оставил весьма неоднозначную запись на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. "Торжественно клянусь, что замышляю только шалость и шалость удалась, счастливо оставаться милая Маша ... эй, а было весело, если честно! ;D" – огорошил Ливанов.

Журналисты с ног сбились, чтобы узнать у Бориса подробности разрыва, но он неприступен. Зато Голубкина оказалась на удивление общительной. Мария объяснила репортерам, чем ее не устроил Ливанов.

По словам актрисы, решение расстаться они приняли вчера. "Поэтому он и написал... В нашей стране мужчины… не очень взрослые. Вот и Боря: поддался импульсу, психанул. Теперь такая мода: сгоряча сразу писать в Facebook. И потом не знаешь, как выкрутиться. Ну да ладно, главное, что все живы-здоровы", – отметила с иронией Голубкина.

Вероятно, Мария уже забыла, как сама в 2013 году появилась на открытии Московского международного кинофестиваля в свадебном платье. Тогда актриса заявила, что не успела переодеться после регистрации брака. Затем появилось большое интервью Голубкиной, где она поведала о своем замужестве и рассказала, что ее избранником стал некий летчик-космонавт по имени Андрей.

Потом, когда многочисленные поклонники уже свыклись с новым семейным статусом артистки, появилось другое интервью Марии, в котором она заявила, что выдумала свадьбу ради пиара. Тоже ведь потратила немало усилий, чтобы выкрутиться.

Однако сейчас Голубкина подчеркнула, что ее чувства к Ливанову были неподдельные. "Я влюбилась. И как нормальная русская женщина побежала спасать, помогать, стирать, готовить, жарить шашлыки… Бывает такое? Влюбилась реально, по-честному", – заверила журналистов Мария.

Крест на их с Борисом браке поставили бытовые трудности. На одной романтике далеко не уедешь. "Одно дело влюбиться, как бывает только в юности. А другое дело – жить семьей. Мы прожили с Борей четыре месяца, и нам хватило. Всем спасибо, все свободны. Одно дело – романтика, другое дело – вести совместное хозяйство. Повседневная жизнь такая обычная, такая простая – лампочку вкрутить, оформить кредит или пропылесосить квартиру. И тут начинаются вопросы", – цитирует сбежавшую невесту сайт "Комсомольская правда".

Артистка не держит зла на теперь уже бывшего жениха. Более того, Мария, по ее словам, безумно благодарна Борису за четыре счастливых месяца. "Дальше будем жить по обстоятельствам. Может, поругаемся, потом помиримся. Мы же с Колей Фоменко в свое время сильно поругались, – вспомнила бывшего мужа Голубкина. –  Развелись, поссорились, отношения были горячие как утюг. А сейчас мы с ним в гениальных отношениях. В этом наши заслуги пополам. Мы друг за друга – горой. И необязательно жить вместе, чтобы друг друга любить".

Мария подчеркнула, что они с Борисом не ссорились. Конфликта никакого не было и нет вопреки слухам о крутом нраве Ливанова, отмотавшего срок. "Расстались совершенно мирно. И теперь часами разговариваем по телефону. Вообще-то это я убежала, а не он. Я устала. Да и он, кстати, тоже от меня устал, – констатировала актриса. – Боря очень хороший, интеллигентный, прекрасный мужчина. Просто мы очень взрослые".

В сложившейся ситуации Голубкина отчасти винит себя. "У меня характер будь здоров. Куда его денешь? – разводит руками артистка. – А с возрастом он еще круче становится. Я знаю, с чем готова мириться, а что никогда не уступлю. В 21 год я уже была "козой брянской", когда замуж за Колю Фоменко выходила. Психологически находиться со мной рядом довольно трудно. У меня не женский характер".

Мария и Борис не смогли договориться, кто в их доме будет хозяином. "Вот представьте: холостые люди, которые много лет живут одни, задумали пожить вместе. Чтобы взрослым людям устроить семейную жизнь, нужно прыгнуть выше головы. Настолько они привыкли на своей орбите крутиться. Но так высоко прыгнуть, наверное, ни я, ни Боря не способны", – опустила руки Голубкина.

Автор: Елена Алешина24 июля 2017, 20:31
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Как жила Голубкина до романа с Ливановым

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