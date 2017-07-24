Ливанов – Голубкиной: Счастливо оставаться, милая Маша

По всей видимости, отношения (если они и были) Бориса Ливанова и Марии Голубкиной подошли к концу. Мужчина публично попрощался с актрисой.

Сын всемирно известного актера Василия Ливанова, прославившегося благодаря роли в фильме о Шерлоке Холмсе, оставил весьма неоднозначную запись на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. "Торжественно клянусь, что замышляю только шалость и шалость удалась, счастливо оставаться милая Маша ... эй, а было весело, если честно! ;D" – написал Борис Ливанов.

Многочисленные подписчики сразу поняли, что речь идет об актрисе Марии Голубкиной, с которой якобы актер состоит в романтических отношениях и не сегодня-завтра сыграет с ней свадьбу. Заявление Ливанова ошеломило подписчиков. "Свадьбы не будет?", " Ну, вот...", "Так... Я что-то то не поняла юмора....", "Ты шутиш))?", "Блин... Какое расстройство 😩", "Сударь, а не пора бы Вам позврослеть?!", "Ребята, зачем была нужна эта шалость?", – засыпали вопросами Ливанова подписчики.

Журналисты решили обратиться за комментариями к несостоявшейся жене Бориса, актрисе Марии Голубкиной. "Звоните Боре, пусть он и расскажет, что он там затевал. Он лучше это расскажет", – со смехом отправила всех репортеров к Борису Мария.

Когда же представители СМИ попытались уточнить, все ли между ними серьезно, та коротко ответила: "Да по-моему, нет". В итоге, журналисты решили прямо спросить, были ли отношения Ливанова и Голубкиной шуткой, та не сильно прояснила ситуацию. "Нет, я не шутила, а он шутил. Двояко. Бывает", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что об отношениях с Борисом Ливановым Мария Голубкина рассказала на передаче "Секрет на миллион" Леры Кудрявцевой. Они познакомились 25 лет назад на крыльце театрального вуза. Лишь недавно они возобновили общение. Первый шаг сделал Борис. Он ей написал смс, в котором признался, что помнит ту их встречу.

По признанию Марии, все быстро произошло: он ее представил родителям, они перезнакомили детей. Голубкина буквально светилась от счастья. "Умный, красивый, талантливый!" – охарактеризовала возлюбленного актриса. И даже сомнительное прошлое – тюремный срок за убийство – ее совершенно не смущал. "Это круто! Это человек, у которого есть жизненный опыт!" – заявила Голубкина.

