Вайкуле горько за поступок с Барышниковым
"Одно из самых трогательных моих впечатлений последнего времени – поход на спектакль Михаила Барышникова, который гастролировал в Риге, – улыбнулась Лайма. – Правда, с ним я однажды сильно опозорилась. В Америке я записала пластинку на английском языке и должна была снимать там клип. Подумала: хорошо бы, чтобы в кадре появился мой знаменитый земляк – Михаил Барышников. Достала его номер, а он в ответ сразу: "Приезжай!"
"Я должна была позвонить ему на следующий день, но закрутилась и забыла, – вздохнула Вайкуле. – А когда позвонила, Барышникова уже не было дома. Он уехал на гастроли, как сообщила мне его жена. Мобильных телефонов тогда еще не было. И жена танцора дала мне номер гостиницы, где он остановился. И снова я по какой-то причине ему не позвонила. Так и не случилось у меня клипа с Барышниковым. А он потом долго говорил всем, что единственный человек, который ему не позвонил в Америке, это Лайма Вайкуле. Для меня это был, конечно, большой стресс".
Рассказала она и о накладке, которая произошла на нынешнем фестивале "Рандеву". "Я разозлилась на Леню Агутина, хотя сама была виновата, – пояснила артистка. – Ему никто не сказал, что из аэропорта надо ехать репетировать. Я ведь по себе всех равняю: поскольку от природы трудоголик, всегда первым делом узнаю, не где поесть или поспать, а где предстоит выступать, репетировать, что за площадка и во сколько надо быть".
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