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Пынзарь из "Дома-2" поругалась с мужем

Дарья и Сергей Пынзарь. Фото: instagram.com/pinzar_sergei
Образцово-показательная жена и мать Дарья Пынзарь поругалась с любимым супругом Сергеем. Причиной размолвки бывших участников шоу "Дом-2" стал общий бизнес.
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Считается, что мужу и жене лучше не работать вместе, потому что это приведет к постоянным спорам и скандалам. Однако Дарья и Сергей, воспитывающие двух детей, решили рискнуть. У супругов есть общий бизнес, который иногда вносит разлад в их отношения.

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"Сегодня у нас с Сережей произошел конфликт", – пожаловалась журналистам Пынзарь. По словам блондинки, муж не принял ее предложение по развитию их совместного детища, из-за чего они поругались.

"В нашей ногтевой студии я хотела сделать небольшой шоурум с красивыми платьями. Сергей сказал, что не нужно все совмещать, ведь у нас есть магазин с одеждой. Мне кажется, что девочкам бы понравилось, что можно сделать маникюр и приобрести новое платье в одном месте", – цитирует разочарованную Дарью журнал "Дом-2".

Поклонники супружеской четы сразу же разделились на два лагеря. Одни поддержали консервативного Сергея, предпочитающего отделять котлеты от мух. Другие вступились за его благоверную. Третьи от души поглумились над ситуацией.

"Да, и суши еще там замутите!!!😂", "И караоке там же сделай ", "Ага, еще шаверму и мебель", "Лучше пивнушку. Я б в пивнушку пошла ", "Давай в маникюрный поставим вешалку с платьями и стеллаж с чипсами...и пиво...и вообще огонь..", "Там можно и беляши продавать сразу 😅", – с издевкой внесли свои предложения пользователи Сети.

Ну а кто-то посчитал, что все это душещипательное интервью про очередную ссору с супругом Дарья затеяла исключительно ради рекламы своей ногтевой студии, и назвал ее мастерицей пиара. "Круто людей разводят, рекламируя свой салон", "Реклама себя", – констатировали недоверчивые люди.

Автор: Елена Алешина21 июля 2017, 22:16
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