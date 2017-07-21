Пынзарь из "Дома-2" поругалась с мужем

Образцово-показательная жена и мать Дарья Пынзарь поругалась с любимым супругом Сергеем. Причиной размолвки бывших участников шоу "Дом-2" стал общий бизнес.

Считается, что мужу и жене лучше не работать вместе, потому что это приведет к постоянным спорам и скандалам. Однако Дарья и Сергей, воспитывающие двух детей, решили рискнуть. У супругов есть общий бизнес, который иногда вносит разлад в их отношения.

"Сегодня у нас с Сережей произошел конфликт", – пожаловалась журналистам Пынзарь. По словам блондинки, муж не принял ее предложение по развитию их совместного детища, из-за чего они поругались.

"В нашей ногтевой студии я хотела сделать небольшой шоурум с красивыми платьями. Сергей сказал, что не нужно все совмещать, ведь у нас есть магазин с одеждой. Мне кажется, что девочкам бы понравилось, что можно сделать маникюр и приобрести новое платье в одном месте", – цитирует разочарованную Дарью журнал "Дом-2".

Поклонники супружеской четы сразу же разделились на два лагеря. Одни поддержали консервативного Сергея, предпочитающего отделять котлеты от мух. Другие вступились за его благоверную. Третьи от души поглумились над ситуацией.

Публикация от Сергей Пынзарь �� (@pinzar_sergei) Май 5 2017 в 10:42 PDT

"Да, и суши еще там замутите!!!😂", "И караоке там же сделай ", "Ага, еще шаверму и мебель", "Лучше пивнушку. Я б в пивнушку пошла ", "Давай в маникюрный поставим вешалку с платьями и стеллаж с чипсами...и пиво...и вообще огонь..", "Там можно и беляши продавать сразу 😅", – с издевкой внесли свои предложения пользователи Сети.

Публикация от Сергей Пынзарь �� (@pinzar_sergei) Июн 18 2017 в 11:23 PDT

Ну а кто-то посчитал, что все это душещипательное интервью про очередную ссору с супругом Дарья затеяла исключительно ради рекламы своей ногтевой студии, и назвал ее мастерицей пиара. "Круто людей разводят, рекламируя свой салон", "Реклама себя", – констатировали недоверчивые люди.