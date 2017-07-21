Пынзарь из "Дома-2" поругалась с мужем
Считается, что мужу и жене лучше не работать вместе, потому что это приведет к постоянным спорам и скандалам. Однако Дарья и Сергей, воспитывающие двух детей, решили рискнуть. У супругов есть общий бизнес, который иногда вносит разлад в их отношения.
"Сегодня у нас с Сережей произошел конфликт", – пожаловалась журналистам Пынзарь. По словам блондинки, муж не принял ее предложение по развитию их совместного детища, из-за чего они поругались.
"В нашей ногтевой студии я хотела сделать небольшой шоурум с красивыми платьями. Сергей сказал, что не нужно все совмещать, ведь у нас есть магазин с одеждой. Мне кажется, что девочкам бы понравилось, что можно сделать маникюр и приобрести новое платье в одном месте", – цитирует разочарованную Дарью журнал "Дом-2".
Поклонники супружеской четы сразу же разделились на два лагеря. Одни поддержали консервативного Сергея, предпочитающего отделять котлеты от мух. Другие вступились за его благоверную. Третьи от души поглумились над ситуацией.
"Да, и суши еще там замутите!!!😂", "И караоке там же сделай ", "Ага, еще шаверму и мебель", "Лучше пивнушку. Я б в пивнушку пошла ", "Давай в маникюрный поставим вешалку с платьями и стеллаж с чипсами...и пиво...и вообще огонь..", "Там можно и беляши продавать сразу 😅", – с издевкой внесли свои предложения пользователи Сети.
Ну а кто-то посчитал, что все это душещипательное интервью про очередную ссору с супругом Дарья затеяла исключительно ради рекламы своей ногтевой студии, и назвал ее мастерицей пиара. "Круто людей разводят, рекламируя свой салон", "Реклама себя", – констатировали недоверчивые люди.
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