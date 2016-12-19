Сын звезды "Дома-2" квакал и подвывал в церкви

Звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь крестила младшего сына Давида. По словам бывшей участницы скандально известного реалити-шоу, малыш вел себя хорошо, но после окунания раскапризничался – начал "квакать и подвывать".

Торжественное событие в семье Пынзарь произошло еще в начале декабря, однако журналисты об этом узнали лишь сейчас. По признанию Дарьи, обряд был очень скромным, а они с мужем не хотели ажиотажа и даже не стали анонсировать крещение в соцсетях.

Для крещения младшего сына Давида бывшие участники шоу "Дом-2" Дарья и Сергей Пынзарь выбрали Вознесенскую Давидову пустынь, расположенную недалеко от села Новый Быт Московской области. Обряд проводил игумен Сергий.

Как рассказала Дарья, ее муж выбирал место для крещения малыша и остановился именно на этом храме. Интересно, что супругам вначале несколько раз отказывали. "Здесь крестят детей крайне редко. К счастью, нам удалось добиться благословения батюшки… Когда я приехала в обитель, поняла, почему муж настаивал именно на ней, – тут необыкновенная атмосфера чистоты и благости. Духовной мамой сыночка стала моя подруга Ира, мы вместе ходили в художественную школу, знакомы с седьмого класса. Крестным был товарищ Сережи – Василий, мы много лет дружим семьями", – рассказала Дарья Пынзарь.

Фото опубликовано Дарья Пынзарь (@darya_pinzar86) Дек 14 2016 в 12:01 PST

Крестили Давида узким семейным кругом. Не было даже старшего сына пары Артема. Мальчика. который немного приболел, оставили с няней. "Давид вел себя прекрасно, с любопытством рассматривал храм, агукал, внимательно слушал батюшку… Но в конце, уже после окунания, ему не понравилось, как его закутали в полотенце, и сынок начал капризничать – квакать и подвывать". – цитирует Пынзарь Starhit.

Напомним, Дарья Пынзарь подарила супругу второго сына 15 мая. Во время родов Сергей не отходил от любимой жены ни на минуту. "Он поддерживал меня, говорил ласковые слова, гладил по голове, держал за руку. Сережа перерезал пуповину и сразу взял малыша на руки. А когда я увидела ребенка, сразу поняла, что он – копия Темы, один в один, только темненький. А по весу он даже больше Темы – 2 750 граммов, а вес первого сына при рождении был 2 530 граммов. Рост младшего брата – 50 сантиметров, немного больше, чем был при рождении у старшего, – 47 сантиметров", – рассказала Дарья.