Перед свадьбой Лопырева оставила Баскова

После того, как Рамзан Кадыров на всю страну объявил о свадьбе Виктории Лопыревой и Николая Баскова, репортеры внимательно следят за новоиспеченными женихом и невестой. Так, они выяснили, что блондинка покинула избранника и отправилась в Испанию.

Представители СМИ узнали об отъезде Виктории Лопыревой в жаркую страну благодаря ее публикациям в социальной сети Instagram. Гламурная блондинка выложила несколько фотографий, на которых позирует в купальнике на фоне моря. При этом компанию Вике составил вовсе не ее жених, "золотой голос России" Николай Басков, а подружка.

"Рада вернуться к солнышку", – написала Лопырева, которая не раз говорила, что тяжело переносит холода и жить не может без тепла и солнца. Собственно, поэтому большую часть года Вика проводит не в Москве, а на различных элитных курортах. При этом ее многочисленные поклонники искренне не понимают, на какие средства живет Лопырева, которая неизвестно чем занимается, что полезного сделала для страны, кроме того, что является послом чемпионата мира по футболу, который наша страна принимает через год.

Интересно узнать, где находится "натуральный блондин". Судя по последним публикациям Николая Баскова в той же социальной сети, певец также не в России, но и не в Испании. Между тем в сети продолжают обсуждать предполагаемую свадьбу певца и модели. Общественность все больше склоняется к версии, что информация о торжестве лишь пиар-ход.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Июл 20 2017 в 4:35 PDT

"Да пиаратся они. Какая свадьба, я вас умаляю?", "Все врут. Ничего они не женяться", "Чего?? Лопыриха выходит за Колю??? Ой у меня пупок развязался от смеха!!!!!!", "не будет свадьбы. выпосмотрите где вика а где коля. они просто пиарятся. а люди им верят ведь((((", "ДумаЮ, что 5 октября в Грозном будет не свадьба Лопыревой и Баскова а что то другое", – выразили свое авторитетное мнение пользователи интернета.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Июл 17 2017 в 6:30 PDT

Напомним, на днях Рамзан Кадыров поставил на уши общественность. Он опубликовал в Instagram видео с помолвки Лопыревой и Баскова. "Совсем скоро! В городе Грозном! Свадьба столетия! Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдет грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, "золотой голос" нашей страны Николай Басков и очаровательная телеведущая, "Мисс Россия – 2003", посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева сыграют свадьбу", – огорошил подписчиков политик.