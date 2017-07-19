Зачем Николай Басков задумал снова жениться

Артист всегда умел привлечь к себе внимание, когда интерес публики начинал угасать. Он отлично играет по законам шоу-бизнеса.

Опытный пиарщик знает, что любой ажиотаж благотворен для продаж. Накануне премьеры фильма, спектакля или концертной программы очень хорошо стимулируют зрительский интерес якобы случайно попавшие в Сеть снимки интимного характера, байки о новом романе звезды или даже разводе.

Лучше всего запустить утку летом, когда журналы страдают от отсутствия новостей и не знают, кого поставить на обложку. А тут такой роскошный информационный повод! И сразу все загудят, зашумят, заохают, запричитают.

Николай Басков отлично выучил законы игры в шоу-бизнес. И стоит людскому интересу к нему чуть уменьшиться, он придумывает новую историю, и все бросаются ее смаковать. Порой даже кажется, что он и сам не понимает, где заканчивается пиар, а где начинается реальная жизнь.

Тут достаточно вспомнить лишь некоторые из его романов, о которых писала пресса – с Оксаной Федоровой, Анастасией Волочковой, Софи Кальчевой. В этих союзах у каждого был свой объективный расчет.

Оксане Федоровой надо было снова мощно прозвучать после того, как ее слава первой красавицы Вселенной стала меркнуть. Волочкова начинала сольную карьеру и тоже хотела зазвучать. Ну а с Софи Кальчевой все просто – она была клиенткой продюсерского центра Баскова. Он ее попросту раскручивал, помогал с сольной карьерой певицы. А как еще привлечь внимание к красивой, но безвестной девушке, кроме как романтичными совместными снимками, рассказами о трогательных отношениях и выходами в свет под вспышки фотокамер?!





Именно поэтому знающие Баскова люди лишь хихикают, читая новости про скорую свадьбу певца с Викторией Лопыревой. Все понимают, что до фаты и фрака, скорее всего, не дойдет, но щедрые дивиденды будут собраны – интервью, обложки, сотни снимков и лайков в Instagram. Лопыревой это на руку – никто точно не знает, чем она сегодня занимается, что полезного делает для страны, кроме как разъезжает на дорогих яхтах по элитным курортам и является послом чемпионата мира по футболу, который наша страна принимает через год. И Баскову хорошо – поиграет в сердцееда, плейбоя и дамского угодника.





Впрочем, небольшой шанс, что свадьба будет, есть. Пресса напишет о миллионах, которые потрачены на торжество, о длине фаты невесты, о дорогих подарках. Прекрасный пиар! Но думать о том, что у Баскова и Лопыревой будет нормальная крепкая семья по меньшей мере наивно.

Им это и не надо – каждый вполне счастлив и сам по себе. А вот стать самой обсуждаемой парой страны, как в свое время Пугачева и Киркоров, очень заманчиво.

