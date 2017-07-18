Самые громкие романы помолвленных Баскова и Лопыревой

Главной сенсацией этого дня стала предстоящая свадьба Виктории Лопыревой и Николая Баскова. Фигуристая модель и голосистый певец сменили немало партнеров, прежде чем обрели друг друга.

Нет, это не шутка. Звезды с мировым именем стали свидетелями того, как главный блондин страны сделал предложение руки и сердца Лопыревой. В Сети есть и видео этого судьбоносного момента. На предстоящей свадьбе дружкой Баскова станет глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а само торжество состоится 5 октября.

"Совсем скоро! В городе Грозном! Свадьба столетия! 🤵🏼👰🏼Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдет грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, "золотой голос" нашей страны Николай Басков и очаровательная телеведущая, "Мисс Россия – 2003", посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева сыграют свадьбу, – объявил в Instagram Кадыров. – Их сердца нашли друг друга в Грозном".

Внезапная помолвка и вручение кольца прошли при большом скоплении звезд. "На приеме, который я дал в честь гостей торжественной презентации футбольного Клуба "Ахмат", Николай Басков на глазах у сотен человек сделал Виктории Лопыревой предложение руки и сердца! – рассказал Рамзан. – Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая. И мы с Тимати, Валерией, Иосифом Пригожиным, Игорем Верником, Игорем Крутым, Яной Рудковской, Евгением Плющенко стали свидетелями появления на безымянном пальце Виктории изумительно красивого колечка".

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июл 17 2017 в 6:28 PDT

Dni.Ru предлагают вспомнить самые громкие романы жениха и невесты. Начнем с Виктории Лопыревой. 33-летняя блондинка как минимум дважды в своей жизни слышала свадебные фанфары. Википедия знает только об одном ее браке – недолгой семейной жизни с футболистом Федором Смоловым.

Светские СМИ сообщили о красивой свадебной церемонии на Мальдивах в декабре 2013 года, а в мае 2015 года супруги объявили о расставании. Говорят, по факту Федор и Виктория расписаны не были и просто жили вместе. Церемония, заказанная в Грибоедовском ЗАГСе, отменилась в последний момент.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Авг 15 2014 в 6:08 PDT

Красивое торжество на Мальдивах акулы пера назвали спектаклем. В те дни в Instagram блондинки появился снимок, на котором изображен Смолов со спины. Он ведет за руку Лопыреву, держащую свадебный букет. В кадр попали многочисленные светильники, праздничная лента и, главное, подобие алтаря. Интригующее фото блондинка подписала по-английски I do, что значит "Да". Поклонники тут же заговорили о том, что Виктория довольно прозрачно намекнула, что вышла замуж. Однако, если не было официальной росписи, то де-юре это может и не иметь значения. Многие знаменитости любят устраивать себе такие ни к чему не обязывающие мероприятия.

Мало кто знает, что до Смолова у Лопыревой уже был один липовый брак. На торжественную свадебную церемонию в 2010 году пригласили и корреспондента Dni.Ru. В тот день Виктория стала супругой виджея Александра Анатольевича. Правда, всего на час.

Оказалось, что это была рекламная акция одной известной столичной свадебной торговой галереи. Даже свадебные клятвы молодоженов были в юмористическом ключе. Влюбленные пообещали "не уводить друг у друга стилистов до конца своих дней".

Еще в разное время акулы пера приписывали Лопыревой романы с представителями шоу-бизнеса, среди них: хоккеист Александр Овечкин, бывший солист группы Smash Влад Топалов, актер Вячеслав Манучаров.

Отметим, что после громкого расставания со Смоловым блондинка стала предельно скрытной. Она признавалась, что нашла замену Федору, но упорно скрывала своих бойфрендов. "Простите, но мой предыдущий опыт показывает: лучше о своей личной жизни рассказывать как можно меньше. Так и поступаю", – отбивается от репортеров светская львица.

Теперь окинем взором насыщенную личную жизнь завидного 40-летнего жениха со множеством титулов – эстрадного и оперного певца, телеведущего, киноактера, педагога, профессора кафедры вокала, Народного артиста России, Мастера искусств Молдавии Николая Баскова.

Будущий муж Лопыревой был официально женат лишь раз. Он состоял в браке с 27 января 2001 года по май 2008-го со Светланой Шпигель, дочерью бывшего продюсера Баскова Бориса Шпигеля. В 2006 году у артиста родился единственный на данный момент сын Бронислав. Говорят, из-за тяжелого развода Николай не поддерживает отношений ни с экс-супругой, ни с ребенком.

После расставания с женой Басков нашел утешение в объятиях телеведущей, победительницы конкурсов "Мисс Санкт-Петербург", "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" Оксаны Федоровой. Эта красивая пара радовала общественность совместными выходами в свет с 2009 по 2011 год. Увы, до ЗАГСа Николай и его королева красоты так и не дошли.

Следующей избранницей "главного соловья российской эстрады" была легендарная (под стать ему) балерина Анастасия Волочкова, прославившаяся на весь мир своими шпагатами. По информации из открытых источников, танцовщица и певец строили свою любовь с 2011 по 2013 год, но так и не построили, разбежались.

Следующей, на ком собирался жениться Басков, стала Софи Кальчева. Певица и продюсер появилась в жизни артиста в 2014 году. До последнего времени они рассуждали на тему того, какой будет их свадьба и сколько детей они планируют родить. Еще в октябре прошлого года Николай обнимал и крепко целовал Софи на глазах и многотысячной аудитории в Кремле...

И вдруг, как гром среди ясного неба... помолвка Баскова и Лопыревой. Dni.Ru в первом ряду следят за развитием событий в жизни парочки, сумевшей не на шутку удивить пользователей Сети своим неожиданным союзом.