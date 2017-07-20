Молодая жена Краско о связи с другим мужчиной

Светские хроникеры пронюхали, что за молодой женой Ивана Краско Натальей ухаживает другой мужчина. Актриса не стала опровергать эту информацию и даже подтвердила, что ей нравятся слова любви от поклонника, но все же поругала журналистов за бестактность.

Наталья поделилась в Instagram скриншотом возмутившей ее заметки в журнале о звездах. Кричащий заголовок сообщает о том, что молодую жену Ивана Краско якобы соблазняет настойчивый поклонник. Акулы пера утверждают, что 26-летней актрисе это очень нравится.

Репортеры даже отыскали фото предполагаемого соперника 86-летнего Ивана Краско. На снимке можно разглядеть симпатичного молодого брюнета с решительным взглядом. Зовут его Ашан. Пишут, что он забрасывает Наталью восторженными письмами, называет ее драгоценной, девушкой своей мечты, восхищается умом и красотой актрисы.

Если верить автору статьи, жена Краско кокетливо отвечает настырному поклоннику в Сети символами с цветами и улыбками. Журналисты выразили мнение, что Ивану пора бить тревогу.

Эту заметку оскорбленная Наталья прокомментировала весьма эмоционально. "Пиарщикам надо любовные романы писать. Видно в литературу не взяли, так они историю накатали", – негодует артистка. Она записала видеообращение для репортеров, вынужденных из-за отсутствия достойных новостей выдумывать небылицы.

"Уважаемая желтая пресса! Вам заняться нечем? Оставьте нас, пожалуйста, в покое. Мы – люди другого уровня. Мы занимаемся совершенно другими делами. Мы не занимаемся шоу-бизнесом. Я играю в театре. Иван Иванович играет в театре. И что, что мне признаются в любви?! Это что, достойно целой статьи?! – недоумевает Наталья. – Я просто в шоке..."

Публикация от Natalia Krasko (@natalia_krasko) Июл 20 2017 в 4:16 PDT

Жена Краско процитировала фразу из заметки: "И девушке это очень нравится..." Актрисе есть, что сказать и на это. "Какой же девушке не понравится, что ей признаются в любви? И что дальше? Займитесь насущными вопросами. Их намного больше", – посоветовала сотрудникам издания Наталья.

Напомним, Иван женился на своей ученице Наталье Шевель 9 сентября 2015 года. Разница в возрасте супругов – 60 лет. Бракосочетание состоялось в одном из ЗАГСов Петербурга. Церемония получилась нестандартной: жених предпочел костюму мундир и почему-то держал в руках букет невесты. Свадебное торжество прошло в Доме актера.

