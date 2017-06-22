У 86-летнего Краско сдали нервы на шоу Корчевникова

У 86-летнего актера театра и кино Ивана Краско сдали нервы на ток-шоу Бориса Корчевникова "Прямой эфир". Услышав обидные слова матери своей молодой жены Натальи Шевель, артист настолько расстроился, что покинул студию.

Народный артист Иван Краско и его четвертая супруга Наталья пожаловались на свое бедственное положение во время популярного телешоу. У пары большие проблемы с жильем. Влюбленные могут оказаться на улице.

После свадьбы в сентябре 2015 года счастливые молодожены поселились в питерской квартире актера, которую он делит вместе с бывшей женой своего сына Андрея Маргаритой Звонаревой и 20-летним внуком Кириллом. Столь плотное соседство привело к конфликту – Маргарита и Наталья стараются не пересекаться и не общаются. В последнее время невестка ожесточилась и гонит семью Краско из квартиры.

Наталья пожаловалась, что ей даже не дают стирать одежду, буквально бьют по рукам. А на покупку другой квартиры у супругов якобы нет финансовых средств. "У нас нет доходов!" – посетовала супруга актера и напомнила собравшимся, что с самого начала всем говорила, что свадьба у них с Иваном не по расчету. "Он гол как сокол", – с иронией констатировала девушка.

enter; width:100%;"> Публикация от Natalia Krasko (@natalia_krasko) Мар 24 2017 в 1:39 PDT

Далее в студии "Прямого эфира" внезапно появилась биологическая мать Натальи Марина Журавлева, бросившая ее в раннем детстве. Как выяснилось в ходе передачи, женщина долгие годы бродяжничала, пила, в то время как ее ребенка воспитывали чужие люди. Два года назад телевизионщики отыскали родительницу Натальи. Мать и дочь спустя 20 с лишним лет разлуки познакомились в студии.

И вот женщина снова появилась в "Прямом эфире". Борис поинтересовался у родной матери актрисы, устраивает ли ее муж Натальи. Как известно, разница между супругами составляет 60 лет, и это смутило многих россиян, осуждавших Ивана за неравный брак. Мама Натальи тоже оказалась в числе недовольных.

Во время ответа на этот вопрос Марина замялась. Она с грустным лицом стала подбирать слова: "Я скажу вот что... Дело в том, что это Наташи... сердце, как говорится... Но... Я против, против", – призналась мама жены Краско.

Иван из-за слов тещи моментально вспылил. "Ну и на кого опереться, Боря?! На эту женщину? – грозно спросил актер. – Меня возмущает эта провокация! Я уйду отсюда!" И как Наталья ни пыталась остановить темпераментного, раздосадованного супруга, Краско, махнув рукой, покинул студию и долго туда не возвращался. С огромным трудом его вернули на белый диван.

Отметим, что и до прихода тещи Иван был в дурном настроении. Актера вывело из себя то, что его периодически перебивали, не давая довести мысль до логического конца. Этим ток-шоу и славятся – гости, не церемонясь, стараются перекричать друг друга. "Ты дашь мне договорить?! Что ты комментируешь?!" – возмутился Краско, когда очередной спикер принялся высказывать свое мнение параллельно с ним.