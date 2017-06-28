Жене Краско стыдно жить в гадюшнике

В семье Ивана Краско кипят страсти. Его молодая жена Наталья не нашла общего языка с экс-невесткой артиста и теперь жалуется, что та давно не делала ремонта в квартире, которая превратилась в гадюшник.

Иван Краско с молодой женой Натальей живут в трехкомнатной квартире. Апартаменты супруги делят с бывшей невесткой артиста Маргаритой и ее 19-летним сыном Кириллом. Жилплощадь оформлена на детей Ивана Краско – дочь Юлию и сына Андрея, а также на внука Яна. Позднее Андрей Краско переписал свою часть на сына Кирилла.

Тем не менее, именно мать Кирилла Маргарита считает себя хозяйкой квартиры. "Представляете, за 19 лет Маргарита не сделала в квартире ничего! Жилье в запущенном состоянии – обои отлетают, трещины на потолке, балкон, кажется, рухнет в любой момент. Я даже не могу друзей к нам в гости позвать. Мне стыдно приглашать кого-то в этот гадюшник! Сейчас я делаю ремонт в двух комнатах. Буду я там жить или нет – мой долг привести жилище в порядок", – рассказала Наталья Краско сайту "Комсомольская правда".

По словам девушки, вначале она ладила с Маргаритой, однако вскоре та пригрозила, что если супруги Краско не покинут квартиру, начнутся скандалы. Те отказались съезжать, и атмосфера в доме немедленно накалилась. Дошло до того, что Маргарита не позволяет Наталье пользоваться стиральной машинкой, у них разные столы на кухне и вообще они даже не здороваются.

Отметим, что Иван Краско к вражде женщин относится спокойно. "Я уважаю Маргариту. Она вырастила Кирюшу, он много болел в детстве. Они не могут ничего делить. Квартира не их. Жена разумно себя ведет и, по-моему, вполне логично. Я ее одобряю", – заявил Краско.

enter; width:100%;"> Публикация от Natalia Krasko (@natalia_krasko) Мар 24 2017 в 1:39 PDT

При этом актер уверил, что молодая супруга им не руководит. "Я Наталье сразу сказал: подкаблучника из меня по определению не получится, можно даже не пробовать. Наталья сразу приняла это к сведению. Да мы с ней одинаковые! Оба родились в год Белой Лошади, это такое совпадение, которое бывает раз в 60 лет. И разница в возрасте у нас такая же – нас это только сплотило. Мне досадно, что Наташа и Маргарита не ладят. Но это в конце концов дела житейские", – махнул рукой Иван Краско.