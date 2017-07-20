Отец странно отреагировал на третьи роды Кожевниковой
Репортеры с ног сбились, чтобы выяснить, действительно ли Мария Кожевникова в третий раз стала матерью. Сама артистка не комментирует эту информацию. Тогда журналисты попытались наладить контакт с ее родными и близкими. Однако и те предпочли ничего не говорить.
Так, подруга Кожевниковой Алеся Качер отказалась высказываться по поводу предполагаемого пополнения в семье актрисы. Бывший коллега актрисы по сериалу "Универ" Виталий Гогунский сказал, что ничего не знает.
Тогда репортеры связались с отцом актрисы Александром Кожевниковым. Его реакция оказалась не менее странной, чем и у остальных. "Я ничего не знаю", – цитирует Кожевникова Starhit. О том, что Мария Кожевникова не только родила третьего ребенка, но успела уже выписаться из роддома, стало известно сегодня, 20 июля.
Якобы актриса стала многодетной матерью в одной из московских клиник. Причем пол ребенка пока неизвестен. О том, что Мария Кожевникова беременна, в СМИ заговорили после того, как актриса вдруг перестала выходить в свет, а в социальных сетях публиковала старые фотографии или снимки, в которых запечатлена крупным планом по пояс. При этом сама актриса никак не комментировала информацию о своем интересном положении.
Напомним, Мария Кожевникова воспитывает двух сыновей: трехлетнего Ивана и двухлетнего Максима. Dni.ru еще в апреле обратили внимание, что с внешностью известной актрисы что-то случилось. Кожевникова, ранее выходившая в свет в облегающих нарядах, вдруг изменила себе и стала появляться на публике в не сковывающих фигуру одеждах.
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