Отец странно отреагировал на третьи роды Кожевниковой

Журналисты пытаются узнать подробности новости о том, будто Мария Кожевникова родила третьего ребенка и якобы даже уже выписалась из роддома. Репортеры связались с отцом актрисы, и его реакция на их вопросы очень удивила.

Репортеры с ног сбились, чтобы выяснить, действительно ли Мария Кожевникова в третий раз стала матерью. Сама артистка не комментирует эту информацию. Тогда журналисты попытались наладить контакт с ее родными и близкими. Однако и те предпочли ничего не говорить.

Так, подруга Кожевниковой Алеся Качер отказалась высказываться по поводу предполагаемого пополнения в семье актрисы. Бывший коллега актрисы по сериалу "Универ" Виталий Гогунский сказал, что ничего не знает.

Тогда репортеры связались с отцом актрисы Александром Кожевниковым. Его реакция оказалась не менее странной, чем и у остальных. "Я ничего не знаю", – цитирует Кожевникова Starhit. О том, что Мария Кожевникова не только родила третьего ребенка, но успела уже выписаться из роддома, стало известно сегодня, 20 июля.

Якобы актриса стала многодетной матерью в одной из московских клиник. Причем пол ребенка пока неизвестен. О том, что Мария Кожевникова беременна, в СМИ заговорили после того, как актриса вдруг перестала выходить в свет, а в социальных сетях публиковала старые фотографии или снимки, в которых запечатлена крупным планом по пояс. При этом сама актриса никак не комментировала информацию о своем интересном положении.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Май 27 2017 в 1:25 PDT

Напомним, Мария Кожевникова воспитывает двух сыновей: трехлетнего Ивана и двухлетнего Максима. Dni.ru еще в апреле обратили внимание, что с внешностью известной актрисы что-то случилось. Кожевникова, ранее выходившая в свет в облегающих нарядах, вдруг изменила себе и стала появляться на публике в не сковывающих фигуру одеждах.