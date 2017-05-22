Кожевникову пристыдили за связь с заграницей

Подписчики негодуют по поводу фотографии, которую Мария Кожевникова опубликовала в микроблоге. На снимке изображены муж и сын звезды "Универа". При этом интернет-пользователи недовольны тем, что актриса с семьей ездит отдыхать за границу.

"Сначала что-то орешь про 9 мая, про патриотизм, а потом едешь отдыхать за границу", – написал фолловер. Марию тут же принялись защищать поклонники, мол, связи у патриотизма и отдыха заграницей нет, и на данном снимке стоит обратить внимание не на заморские пейзажи, а на то, что муж Кожевниковой трогательно держит на руках ребенка, который родился в один день с супругом Марии.

Но актриса не оставила недовольного комментатора без ответа. "Я про него не кричу, а говорю! Это раз! И отдыхаю я в разных частях России и в разных странах! В познании земного шара патриотизм не мешает, да будет Вам известно!" – поспешила разъяснить ситуацию Кожевникова.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Май 21 2017 в 7:49 PDT

Напомним, что Мария приняла участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая и пронесла по Красной площади портрет своего деда Валентина Николаевича, ветерана войны. Девушка считает его гордостью и опорой семьи, на него всегда можно было положиться.

"Дедушка прошел всю войну: блокаду Ленинграда, Сталинградскую битву, участвовал в прорыве обороны немцев на реке Миус, прорыве на Курской дуге, в Кишиневской операции, в освобождении Румынии, Болгарии, Венгрии, Австрии. Был трижды ранен", – рассказывала звезда.

По словам артистки, всю войну дедушка прослужил в должности начальника разведки, хотя всегда мечтал стать моряком. После войны Валентин Николаевич получил звание генерал-майора и до самой смерти возглавлял совет ветеранов СЗАО.