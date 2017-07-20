Покинувшую страну Натали обругали за обвисшую грудь

Певица Натали наслаждается материнством в Греции. По всей видимости, артистка настолько ушла в свое счастье, что позволила себе опубликовать фотографию, которая у многих вызвала возмущение.

На протяжении нескольких дней певица Натали находится в Греции. Покинув дождливую холодную Москвы, артистка надеялась порадоваться солнышку и морю, однако и там непогода настигла ее. "Сбежали из дождливой Москвы в солнечную Грецию!😂Поливает без остановки со вчерашнего дня🤣Спим.... и ...едим 😆" – сообщила Натали своим многочисленным подписчикам странички в социальной сети Instagram, опубликовав видеозапись непогоды.

Однако артистка не только спит и ест, но еще и нянчится с младшим сыном Евгением. С недавних пор Натали наконец рассекретила внешность малыша и теперь с удовольствием делится с поклонниками его фотографиями. При этом себе Натали уделяет не так много внимания, судя по внешнему виду, в котором предстает перед фанатами.

Так, Натали выложила снимок, на котором запечатлена сидящей с сыном на диване (или кровати). При этом на певице только удлиненная майка и трусики. При этом нет никаких сомнений, что артистка забыла надеть бюстгальтер. Это пикантное обстоятельство поклонники не оставили без внимания. Некоторые подписчики без экивоков заявили, что у Натали "обвисшая" грудь, а другие застыдили ее за показ своего нижнего белья и посоветовали прикрыть "срам".

Публикация от Наталья Рудина (@natali_star74) Июл 19 2017 в 6:42 PDT

"Может хватит фото в трусах с ребенком", "Публичные люди должны как то себя сдерживать.Да ,молодец! Да,хорошо выглядит! Отличное фото,здоровья малышу.для домашнего альбома прекрасное фото,но не на публику,уже второе фото с малышом и в трусиках.может одеть нечего😉", "Натали, пора бы одеться!", "Можно было накинуть пелёнку на Труселя", "Вы так и ходите по дому в нижнем белье? Зачем?", "Натали, не пора ли одеться? То голая, то в трусах. 🤕" – выразили свое недовольство фанаты.

Другие поклонники немедленно встали на защиту певицы и ее предпочтений в одежде. Последним натали ответила: "Спасибо😍За понимание😆Про труселя даже не думаю😂,извините, я в номере, да и на пляже я, простите меня, в труселях😂, да и в клипах иногда...😆Думала, вы свои💋💋💋Обратите внимание лишь на композицию двух новых друг для друга родственничков🤣💖 ".