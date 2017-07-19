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Шоу-бизнес

Неожиданная версия побега мужа Анны Семенович

Анна Семенович. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Блогер Лена Миро не оставила без внимания заинтересованность правоохранительных органов в гражданском муже Анны Семенович Иване Станкевиче. Однако блогер высказала неожиданную версию, что вовсе не из-за проблем с законом мужчина покинул страну.
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Лена Миро зорко следит за событиями, происходящими с представителями отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Так, блогер не смогла оставить без внимания информацию о том, что гражданского мужа Анны Семенович Ивана Станкевича заподозрили в денежных махинациях, после чего он сбежал на Кипр и теперь пытается получить там гражданство.

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Миро остроумно отреагировала на сообщения СМИ. Ее мысли нашли свое отражение в аккаунте Миро на ее официальной страничке в социальной сети "Живой журнал". "Не для того пузатая Семенович растила свои Искандеры, чтобы их лапали руки простого слесаря. Анна с детства занималась растяжкой на фигурном катании, мучила вокальные данные, и все – ради того, чтобы жить не простой дояркой с огромным выменем и ногами слонихи, а стать востребованной светской ***" – со свойственной себе язвительной иронией написала Миро.

Далее Лена выдвинула неожиданную версию побега Ивана Станкевича. Якобы мужчина покинул Россию не в надежде избежать правосудия, а чтобы быть подальше от Анны Семенович. "Семенович вместе со своими бидонами осталась в России, и лично мне не совсем понятно, от кого конкретно сбежал сожитель – то ли от следствия, то ли от Аньки. Впрочем, Станкевич, возможно, просто дал деру от всего вместе", – заключила Лена Миро.

Ранее о Станкевиче высказался пресс-секретарь Анны Семенович. "Муж Анны скрывается на Кипре? Вы ничего не путаете? У Анны нет никого, кто мог бы скрываться от следствия", – сообщил представитель сексапильной артистки.

Напомним, следователи вызвали на допрос Ивана Станкевича, гражданского мужа певицы Анны Семенович, который является членом совета директоров банка "Новое время" и подозревается в выдаче крупных сумм валюты в упаковке ФРС США полковнику Дмитрию Захарченко. Отследить судьбу денег, изъятых у Захарченко, помогли целлофановые брикеты с кодами и печатями, расфасованные еще в США, в которые и упаковывали деньги. На повесткиу от следователей Станкевич не отреагировала, вместо этого – незамедлительно отправился на Кипр и занимается оформлением гражданства.

Автор: Наталья Аряева19 июля 2017, 15:37
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