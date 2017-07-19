После эфира на Николаева стали смотреть по-другому

Игорь Николаев рассказал о своем детстве и первом успехе. Исполнитель, автор песен и музыкант получил популярность буквально с одного эфира.

Игорь Николаев стал очередным звездным гостем передачи Татьяны Устиновой "Мой герой". Артист вспомнил самые яркие моменты своей юности. Будущий артист родился на Сахалине в благополучной семье. Мать Светлана Митрофановна работала в управлении торговли и из постоянных командировок в Москву привозила сыну "всякие чудеса" – пластинку "Бременских музыкантов", конфеты и многое другое.Отец Юрий Иванович был моряком, ходил в Японию. Из рабочих поездок он привозил сыну фломастеры, жвачку, а позже – пластинки. Кроме этого, отец писал стихи, являлся членом Союза писателей и возглавлял сахалинское книжное издательство. При жизни он выпустил пять поэтических сборников.

Впрочем, Игорь и сам начал рано работать. Уже в 14 лет он играл в сахалинском ресторане, за что получал весьма приличные деньги. "Ресторан был местом, где звучала отличная живая музыка. Тогда у нас был колоссальный заработок, несравнимый с советским окладом – за вечер мы могли заработать 150 рублей и больше", – отметил Николаев.

В 16 лет Игорь попал в Москву. Он учился в Музыкальном училище при Московской Консерватории. Через два года Николаев снял квартиру, перевез семью в столицу, а сам устроился на работу в филармонию и начал гастрольную деятельность. Вскоре Игорь повстречался с Аллой Пугачевой. Это случайное знакомство переросло в долгое сотрудничество и дружбу.

Самое интересное, что в то время, как песни Игоря Николаева пела и знала вся страна, его самого не знал никто. Именно тогда и появился будущий хит Николаева – "Мельница", которую Игорь сам же исполнил. Слава обрушилась на него буквально после первого же появления на телевидении. "Был один эфир в "Утренней почте", а на следующий день я вышел на автобусную остановку и понял, что люди смотрят на меня как-то по-другому", – цитирует Игоря Николаева "Магнитогорский металл".

Зашла речь и о сегодняшнем дне. Игорь Николаев воспитывает маленькую дочь Веронику, которую ему подарила жена, певица Юлия Проскурякова, когда артисту было 55 лет. Николаев поделился впечатлениями: "Это счастье, умноженное на беспокойство, ответственность, размышления на тему, что и как будет с этим человечком и до какой степени взросления я смогу довести его чисто физически. Надо думать о счастливых моментах, творчестве, том, как помочь дочери для себя открывать мир".